Nam thanh niên chi 6 tỷ đồng mua vàng rồi bán lỗ 700 triệu trong 1 ngày, công an phát hiện bất thường trong nhà vệ sinh

Tháng 3/2023, tại một cửa hàng vàng ở quận Kim Sơn (Thượng Hải), một nam thanh niên đã chi hơn 1,8 triệu NDT (6,7 tỷ đồng) chỉ trong một lần mua. Anh này thậm chí còn tuyên bố muốn mua toàn bộ số vàng thỏi có trong cửa hàng. Cuối cùng, nam thanh niên chốt giao dịch hơn 4kg vàng thỏi.

Vị khách có giao dịch bất thường tại cửa hàng vàng ở Thượng Hải (Trung Quốc)

Tuy nhiên, điều bất ngờ xảy ra ngay sau đó. Số vàng vừa mua xong đã nhanh chóng được nam thanh niên bán lại cho một cửa hàng kim hoàn khác trong ngày, với giá chỉ khoảng 1,6 triệu NDT (gần 6 tỷ đồng). Vị khách này chấp nhận lỗ gần 200.000 NDT (hơn 700 triệu đồng) chỉ trong thời gian ngắn.

Giao dịch mua bán thường khiến lực lượng chức năng cũng không khỏi nghi ngờ, nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Bước ngoặt xảy ra khi Cục Công an quận Phụng Hiền (Thượng Hải) tiếp nhận đơn trình báo từ nhiều cư dân tự nhận là nạn nhân của các vụ lừa đảo đặt hàng trực tuyến. Cuộc điều tra sau đó cho thấy, tiền trong thẻ ngân hàng của các nạn nhân đã bị chuyển đến nhiều tài khoản khác nhau, trải rộng tại các quận tại Thượng Hải.

Điểm chung đáng chú ý là số tiền này nhanh chóng được dùng để mua vàng tại các cửa hàng trang sức. Lực lượng chức năng xác định đây là một phương thức rửa tiền. Việc chuyển tiền lừa đảo của nạn nhân thành giao dịch mua bán vàng khiến dòng tiền bị cắt đứt, gây khó khăn lớn cho quá trình truy vết.

Thực hiện giao dịch mua vàng thỏi xong, các nghi phạm đều đi thẳng vào nhà vệ sinh công cộng. Cùng thời điểm đó, một số người đàn ông khác mang theo ba lô cũng ra vào nhà vệ sinh. Công an xác định đây chính là địa điểm các đối tượng trao đổi vàng - tang vật phạm pháp để tránh camera an ninh.

Những người này thuộc cùng một băng nhóm tội phạm rửa tiền, hoạt động theo chuỗi khép kín: người trực tiếp mua vàng, sau đó nhanh chóng bán lại rồi chuyển tiền cho “đầu nguồn” qua các kênh bất hợp pháp.

Số vàng của nhóm đối tượng bị thu giữ

Sau khi thực hiện hành vi, các nghi phạm rời Thượng Hải theo nhiều hướng khác nhau nhằm đánh lạc hướng điều tra. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã nhanh chóng xác định danh tính và bắt giữ các đối tượng. Vàng thỏi được tìm thấy trong hành lý nhóm đối tượng, với tổng giá trị lên tới 4 triệu NDT (gần 15 tỷ đồng).

Cuối cùng, 6 nghi phạm liên quan đến vụ án đã bị bắt giữ. Vụ việc cho thấy những kẻ lừa đảo đã và đang tìm đến vàng như một công cụ rửa tiền mới do dễ mua, dễ bán và có giá trị cao.

Theo Finance Sina﻿