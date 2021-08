Nam thanh niên 4 lần "thông chốt'' từ Hà Nội về Bắc Giang dương tính với SARS-CoV-2

Trưa 7/8, theo tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang vừa phát đi thông báo về trường hợp dương tính từng di chuyển trên địa bàn tỉnh, đó là bệnh nhân N.V.S. (sinh năm 1990, là công nhân Nhà máy Gạch 382 ở xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh), quê quán xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Trước đó, vào đêm 6/8, N.V.S. từ xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh di chuyển bằng xe máy đến huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang để lấy đồ dùng cá nhân trước khi về quê tại thôn An Lạc, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn. Tuy nhiên, khi đến chốt kiểm dịch Cầu Vát, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, do giấy xét nghiệm âm tính của S đã hết hạn nên lực lượng chức năng nghi ngờ và cho làm test nhanh Covid-19, kết quả dương tính.

Ngay sau đó, trường hợp này đã được cách ly tạm thời và lấy mẫu làm xét nghiệm RT-PCR. Đến sáng 7/8, kết quả xét nghiệm khẳng định S dương tính với SARS-CoV-2, do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang thực hiện. Do là người có hộ khẩu tại thôn An Lạc, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội nên S đã được Công an huyện Hiệp Hòa bàn giao cho Công an xã Trung Giã để đưa đi cách ly, điều trị tại bệnh viện.

Trong những ngày trước đó, S. từng di chuyển nhiều lần từ nhà trọ ở thôn Ấp Tó, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh đến Công ty An Hưng tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Theo điều tra của Công an huyện Sóc Sơn, S. đã có 3 lần "thông chốt" vào các ngày 27/7, 31/7 và 2/8, di chuyển từ Đông Anh sang Hiệp Hòa, Bắc Giang nhưng không được phát hiện.

Đến lần thứ tư, vào đêm 6/8, S. tiếp tục từ Đông Anh di chuyển sang tỉnh Bắc Giang và được test nhanh phát hiện dương tính tại chốt kiểm dịch Cầu Vát, báo Hà Nọi mới đăng tải thông cáo từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội.

Liên quan đến trường hợp trên, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang ngày 7/8 phát đi thông báo khẩn, yêu cầu người dân trên địa bàn đã tiếp xúc với N.V.S. cần nhanh chóng thực hiện khai báo y tế tại các trạm y tế xã, thị trấn hoặc Phòng Y tế huyện (SĐT: 0983.046.007).



Qua rà soát, thời gian gần đây, ca bệnh N.V.S. đã đến huyện Hiệp Hòa 3 lần vào các ngày 27/7, 31/7 và 2/8. Cả 3 lần này đều có giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính nên được vào địa phương.

Tuy nhiên, trường hợp này khai báo không trung thực (chỉ khai sang Hiệp Hòa ngày 30/7). Hiện lực lượng chức năng Bắc Giang chưa xác định được những địa điểm bệnh nhân từng di chuyển trên địa bàn. Công tác truy vết, điều tra dịch tễ vẫn đang được khẩn trương tiến hành.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang yêu cầu Ban chỉ đạo các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học thông tin công khai nội dung thông báo khẩn. Đồng thời, chỉ đạo Tổ Covid-19 cộng đồng rà soát những người tiếp xúc với F0, đề nghị nhanh chóng khai báo y tế.

Đến 17h ngày 7/8, tỉnh Bắc Giang đã qua 21 ngày không phát hiện F0 trong cộng đồng (trong đó 8/10 huyện đã qua 35 ngày chưa phát hiện ca Covid-19 cộng đồng). Tới nay, toàn tỉnh có 5.767 bệnh nhân Covid-19 ra viện, chiếm 99,9% tổng số bệnh nhân, thông tin trên báo Vietnamnet.

