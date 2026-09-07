Nam thần thanh xuân nghèo đến mức đi bốc vác vừa ly dị vợ giáo viên, giờ gà trống nuôi 4 con thơ và mắc nợ hàng trăm triệu

"Chẳng lẽ lần này thật sự hết đường cứu vãn rồi sao?", nam diễn viên này bày tỏ sự bất lực sau khi ly hôn vợ.

Ngày 7/9, tờ Sohu đưa tin Văn Văn - vợ của nam diễn viên, ca sĩ Trương Trí Hằng - thông báo ly hôn chồng trên trang cá nhân. Không có bài viết dài than thở, không có màn đấu tố hay công kích lẫn nhau, cô khép lại cuộc hôn nhân 7 năm với dòng tâm sự ngắn gọn và dứt khoát: "Đối diện với thực tế, đoạn tình cảm đau khổ đã buông, nhưng chia tay không có nghĩa là hết trách nhiệm, đang sắp xếp tương lai cho 4 đứa con".

Về phía Trương Trí Hằng, anh không lên tiếng phản hồi thông tin ly hôn, nhưng có chia sẻ đầy bất lực trên trang cá nhân: "Chẳng lẽ lần này thật sự hết đường cứu vãn rồi sao?". Sau đó, nam nghệ sĩ hết thời đăng bài tìm kiếm việc làm, đồng thời cho biết anh có thể hạ giá nếu có ai book mình quảng cáo sản phẩm.

Trong cùng 1 đêm, Văn Văn thông báo ly hôn, còn Trương Trí Hằng lại chật vật tìm kiếm công việc và nguồn thu nhập. Ảnh

Văn Văn - 1 giáo viên mầm non - vốn là người hâm mộ của Trương Trí Hằng. Cô mang thai rồi kết hôn với thần tượng của mình, sau đó bước vào cuộc sống hôn nhân và trở thành mẹ của 4 đứa trẻ. Năm 2019, Trương Trí Hằng công khai Văn Văn và con đầu lòng. Nhưng chưa kịp nhận được lời chúc phúc, nam thần thanh xuân đình đám 1 thời đã bị "bóc phốt" tình ái và mất trắng sự nghiệp nghệ thuật.

Kể từ đó, cuộc sống của gia đình nam diễn viên rơi vào cảnh tăm tối. Văn Văn phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc các con và từng nhiều lần đăng bài trên mạng xã hội thừa nhận bản thân rất mệt mỏi với áp lực cơm áo gạo tiền, sống trong cảnh mỗi tháng mất điện một lần, mỗi năm bị đuổi khỏi nhà trọ vài lần. Không ít bạn bè từng khuyên Trương Trí Hằng làm thủ tục phá sản để có thể bắt đầu lại. Tuy nhiên, nam ca sĩ đã từ chối. Theo Trương Trí Hằng, phá sản đồng nghĩa với việc trốn tránh trách nhiệm và điều đó sẽ khiến bản thân anh không thể ngẩng cao đầu khi bước ra ngoài.

Văn Văn vỡ mộng sau khi bước vào cuộc sống hôn nhân với Trương Trí Hằng. Ảnh: Sina.

Tình cảnh túng quẫn của Trương Trí Hằng

Theo các nguồn tin, Trương Trí Hằng đang lâm vào cảnh "gà trống nuôi con", bể nợ sau khi vợ bỏ đi. Cả hai vẫn chưa thống nhất được việc đứa con nào sẽ đi theo mình, vì trong 4 bé có 1 bé bị tự kỷ. Người quen cho biết gia đình Trương Trí Hằng nghèo không tưởng. Nam diễn viên phải nuôi 4 đứa con, 2 người thân mắc ung thư, 2 chú cún cưng đồng thời phải trả tiền thuê người giúp việc phụ vợ làm việc nhà. Chi phí sinh hoạt hàng tháng của gia đình Trương Trí Hằng gói ghém lắm cũng tốn khoảng 30.000 HKD (gần 100 triệu đồng). Trong đó, tiền thuê nhà dao động 9.000-15.000 HKD (30-50 triệu), lương người giúp việc khoảng 5.000 HKD (17 triệu), còn riêng tiền sữa thuốc thang cho các con mỗi tháng cũng gần 6.000 HKD (20 triệu).

Con trai thứ hai của nam ca sĩ được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ kèm tình trạng tăng động. Dù đã 5 tuổi, cậu bé vẫn chưa thể nói chuyện, chưa thể tự ăn uống hay đi vệ sinh một mình và vẫn cần sử dụng tã. Hàng tháng, Trương Trí Hăng phải tốn hàng nghìn HKD để chi trả phí phục hồi chức năng cho con. Hai đứa con nhỏ hơn của Trương Trí Hằng và Văn Văn có sức khỏe đường hô hấp không tốt từ khi còn nhỏ, thường xuyên ho và có dấu hiệu hen suyễn, khiến gia đình phải liên tục đưa các bé đến bệnh viện.

Trương Trí Hằng 1 mình nuôi 8 miệng ăn và còn phải trả tiền thuê người giúp việc phụ vợ việc nhà. Ảnh: Sina.

Để có tiền trả nợ và nuôi gia đình, Trương Trí Hằng chấp nhận dẹp bỏ sỉ diện, nhận làm nhiều công việc lao động tay chân như phục vụ quán ăn, phụ hồ, nhân viên dọn vệ sinh, phát tờ rơi hay bán hàng rong... Từ năm 2025, nam ca sĩ bắt đầu làm công việc giao hàng cho một công ty logistics chuyên vận chuyển đồ điện gia dụng. Công việc của anh là khuân vác tủ lạnh, máy giặt và các thiết bị nặng. Trương Trí không có lương cơ bản, thu nhập mỗi ngày khoảng 600-800 HKD (2-2,6 triệu đồng), chưa bao gồm tiền boa khi phải mang đồ lên các tầng cao.

Mỗi ngày, Trương Trí Hằng rời nhà lúc 6h30 sáng và kết thúc công việc vào 6h tối. Nếu gặp những khu chung cư cũ không có thang máy, anh phải một mình khiêng những món hàng nặng hàng chục kg lên trên. Ngay cả những ngày mưa lớn, nam diễn viên vẫn phải tiếp tục bốc vác đồ. Có thời điểm, Trương Trí Hằng phải làm hai công việc trong một ngày và mãi đến 8-9 giờ tối mới trở về nhà. Dù đau lưng và kiệt sức, anh cũng không dám nghỉ vì gia đình vẫn cần tiền để duy trì cuộc sống. Thế nhưng, dù cố gắng kiếm tiền đến đâu, nguồn thu nhập của Trương Trí Hằng vẫn khó có thể bù đắp hết những khoản chi tiêu khổng lồ. Nam diễn viên thường xuyên vay tiền 1 người bạn để bù vào chi phi sinh hoạt thiếu hụt. Hiện tại, số nợ đã lên tới 6 con số - tương đương hàng trăm triệu đồng.

Nam diễn viên đình đám một thời đi làm công nhân bốc vác kiếm sống từ năm 2025. Ảnh: Sina.

Trương Trí Hằng sinh năm 1984, là ca sĩ và diễn viên tại showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Anh và Quan Trí Bân từng cùng nhau hoạt động trong nhóm nhạc Boy'Z (2003). Nhờ ngoại hình cao ráo, điển trai và tài năng, Boy'Z nhanh chóng trở nên nổi tiếng và được người hâm mộ gọi là "Twins phiên bản nam". Một thời Boy'Z được xem là nhóm nhạc thanh xuân của thế hệ 8X-9X, cùng với Twins gồm 2 thành viên Chung Hân Đồng và Thái Trác Nghiên.

Năm 2019, danh tiếng của anh lụi tàn vì bị bóc phốt "bắt cá 5 tay".Vụ scandal khiến nam ca sĩ hứng chỉ trích dữ dội, bị tẩy chay hoàn toàn khỏi ngành giải trí Hương Cảng. Không chỉ vậy, có lần khi đi trên phố, nam thần đình đám 1 thời còn bị mọi người chửi bới, phỉ nhổ gọi là "kẻ cặn bã". Trương Trí Hằng công khai xin lỗi và hy vọng khán giả sẽ cho anh cơ hội để sửa chữa lỗi lầm, nhưng không thành. Sự nghiệp của Trương Trí Hằng bị đóng băng vĩnh viễn ở showbiz Hong Kong (Trung Quốc), không ai dám mời anh đóng phim, quay show thực tế và tham gia các sự kiện âm nhạc. Kể từ đó, cuộc đời của nam ca sĩ này cũng rơi xuống đáy vực.

Trương Trí Hằng từng là nam thần nổi tiếng đình đám ở showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu