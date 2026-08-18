Nam thần thanh xuân đi bốc vác nuôi 8 miệng ăn lâm thảm cảnh: Không có tiền đóng hóa đơn điện, bị chủ nhà đuổi cổ

Sao nam này từng gây sốc khi cho biết 1 ngày phải leo thang bộ vận chuyển đến 40 chiếc tủ lạnh, với tổng trọng lượng 120 kg để kiếm tiền.

Ngày 18/8, tờ Sohu đưa tin tình cảnh túng quẫn của gia đình Trương Trí Hằng đang nhận được sự chú ý lớn. Vì không có tiền đóng tiền điện, nhà anh đã bị cắt điện ngay giữa đêm. 4 con nhỏ trong nhà đều bị nóng đến mức khóc la um sùm, buộc nam diễn viên và bà xã phải quạt tay cả đêm để giảm bớt oi bức. Thế nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, gia đình Trương Trí Hằng đã bị chủ nhà đuổi cổ vì nợ tiền nhà không trả trong nhiều tháng liền.

Sau khi bị đuổi đi, Văn Văn - bà xã Trương Trí Hằng - đã đăng đàn chỉ trích chồng. Hiện, gia đình Trương Trí Hằng rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, sống như những người vô gia cư, đang phải ở tạm trong 1 trung tâm tạm trú dành cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Gia đình Trương Trí Hằng đã bị chủ nhà đuổi đi vì nợ tiền thuê không trả. Kinh tế của cả nhà nam diễn viên khánh kiệt đến mức không có tiền đóng tiền điện. Ảnh: Sohu.

Theo Thất Sư Phụ - 1 người bạn thân thiết với Trương Trí Hằng, tình cảnh hiện tại của nam ca sĩ rất khốn khổ, con cái nheo nhóc ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Mức chi tiêu tối thiểu của cả gia đình Trương Trí Hằng mỗi tháng vào khoảng 30.000 HKD (khoảng 100 triệu đồng). Dù Trương Trí Hằng chăm chỉ làm việc, thu nhập từ công việc bốc vác của anh cũng khó đạt tới con số này. Không ít lần Trương Trí Hằng phải đi xin người quen từng hộp sữa cho con uống.

Làm công nhân bốc vác để kiếm tiền trả nợ, nuôi vợ con sau scandal "bắt cá 5 tay"

Trương Trí Hằng sinh năm 1984, là ca sĩ và diễn viên tại showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Anh và Quan Trí Bân từng cùng nhau hoạt động trong nhóm nhạc Boy'Z (2003). Nhờ ngoại hình cao ráo, điển trai và tài năng, Boy'Z nhanh chóng trở nên nổi tiếng và được người hâm mộ gọi là "Twins phiên bản nam". Một thời Boy'Z được xem là nhóm nhạc thanh xuân của thế hệ 8X-9X, cùng với Twins gồm 2 thành viên Chung Hân Đồng và Thái Trác Nghiên.

Năm 2019, danh tiếng của anh lụi tàn vì bị bóc phốt "bắt cá 5 tay". Thời điểm đó, Trương Trí Hằng mới công bố kết hôn và có con đầu lòng với Văn Văn được ít ngày. Vụ scandal khiến nam ca sĩ hứng chỉ trích dữ dội, bị tẩy chay hoàn toàn khỏi ngành giải trí Hương Cảng. Không chỉ vậy, có lần khi đi trên phố, nam thần đình đám 1 thời còn bị mọi người chửi bới, phỉ nhổ gọi là "kẻ cặn bã". Trương Trí Hằng công khai xin lỗi và hy vọng khán giả sẽ cho anh cơ hội để sửa chữa lỗi lầm, nhưng không thành. Sự nghiệp của Trương Trí Hằng bị đóng băng vĩnh viễn ở showbiz Hong Kong (Trung Quốc), không ai dám mời anh đóng phim, quay show thực tế và tham gia các sự kiện âm nhạc. Kể từ đó, cuộc đời của nam ca sĩ này cũng rơi xuống đáy vực.

Cuộc đời của Trương Trí Hằng lao dốc không thể cứu vãn vì vướng bê bối tình ái. Ảnh: Baidu.

Sau khi gây ra bê bối, Trương Trí Hằng đối mặt với khoản đền bù thiệt hại nặng nề. Áp lực kinh tế với nam ca sĩ này càng nặng nề hơn khi vợ chồng anh tài chính không đảm bảo mà lại sinh đến 4 đứa con. Vì chăm sóc con cái, trong đó có 1 em bé bị tự kỷ, 2 người thân mắc ung thư và 2 chú cún cưng gặp vấn đề sức khỏe, vợ Trương Trí Hằng không thể ra ngoài làm việc. Do đó, Trương Trí Hằng trở thành trụ cột chính. Để có tiền trả nợ và nuôi gia đình, anh chấp nhận dẹp bỏ sỉ diện, nhận làm nhiều công việc lao động tay chân như phục vụ quán ăn, phụ hồ, nhân viên dọn vệ sinh, phát tờ rơi hay bán hàng rong...

Hiện tại, Trương Trí Hằng đang làm công nhân bốc vác đồ cho 1 công ty logistics. Anh từng gây sốc khi cho biết 1 ngày phải leo thang bộ vận chuyển đến 40 chiếc tủ lạnh, với tổng trọng lượng 120 kg. Do kinh tế quá chật vật, Trương Trí Hằng chia sẻ anh đã đi triệt sản để không sinh thêm con từ năm 2023. Ngoài ra, nam nghệ sĩ còn nộp đơn xin trợ cấp của chính phủ. Anh thậm chí từng có ý định gửi các con tới viện phúc lợi vì chẳng còn đủ khả năng chống đỡ, nhưng đã từ bỏ vì không nỡ nhìn con thơ xa cha mẹ.

Nợ nần bủa vây, áp lực tài chính nuôi 1 nhà 8 người, lại thêm bươn chải ngoài đường suốt ngày khiến Trương Trí Hằng giờ tóc tai bạc phơ, ngoại hình tàn tạ và phát tướng đến mức không ai còn nhận ra anh từng là nam ca sĩ nổi tiếng năm nào.

Hình ảnh Trương Trí Hằng đi làm công nhân bốc vác. Ảnh: HK01.

Ngoại hình già nua, tàn tạ của Trương Trí Hằng hiện tại. Ảnh: On.

Nguồn: Sina, Sohu