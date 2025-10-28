Nam thần phim giờ vàng hồi tưởng giây phút quay video tuyệt mệnh ở Campuchia

Chiều 27/10, tờ ETtoday đưa tin, nam diễn viên Cao Hãn Vũ (phim giờ vàng Trạch Thiên Ký) vừa xuất hiện trên chương trình Happy Fun Wind và có những chia sẻ gây xôn xao về 1 trải nghiệm đáng sợ ở thời điểm anh mới “chân ướt chân ráo” vào làng giải trí. Theo lời mỹ nam họ Cao, khi ấy anh bị lạc ở Campuchia trong quá trình tham gia ghi hình cho 1 chương trình hẹn hò. Đây cũng là lần đầu tiên nam tài tử ra nước ngoài nên có rất nhiều điều bỡ ngỡ. Ban đầu Cao Hãn Vũ được sắp xếp đi cùng các thành viên khác. Tuy nhiên, 1 tình huống phát sinh ngoài dự kiến đã buộc anh phải bay 1 mình tới Campuchia. Theo đúng kế hoạch, chuyến bay trung chuyển dự kiến đến Xiêm Riệp, nhưng Cao Hãn Vũ lại hạ cánh nhầm xuống Phnom Penh.

Ban đầu nam diễn viên không hề hay biết về sự nhầm lẫn của mình. Phải cho tới khi gọi điện về ekip báo tin, anh mới tá hỏa khi được thông báo rằng mình đã hạ cánh xuống nhầm thành phố. Vận xui chưa ngừng đeo bám tài tử họ Cao, vào đúng lúc đó, điện thoại của anh cũng bị cắt sóng.

Cao Hãn Vũ cho biết, anh gặp vận đen ngay lần ra nước ngoài đầu tiên trong đời

Không thể liên lạc với ai ở nơi đất khách quê người lại thêm bất đồng ngôn ngữ, nam thần Trạch Thiên Ký đã hoàn toàn bị mắc kẹt ở bên ngoài sân bay. Đúng lúc đó, 1 người đàn ông Trung Quốc bất ngờ xuất hiện, ngỏ ý muốn đưa Cao Hãn Vũ về lưu trú trong 1 khách sạn. Tới nơi, anh cảm thấy bất an khi phát hiện cửa phòng khách sạn không thể khóa được. Trong tình huống gây hoang mang tột độ, nam diễn viên quyết định dùng ghế chặn cửa ra vào để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Trong lúc hoảng loạn, sợ hãi lại không thể liên lạc được với ekip, Cao Hãn Vũ liền vội quay 1 video tuyệt mệnh gửi cho mẹ mình. Nam tài tử thú nhận lúc đó từng nghĩ rằng, mình có thể sẽ không thể quay về Trung Quốc được nữa.

Nam diễn viên họ Cao hồi tưởng lại những giờ phút sống trong sợ hãi vì còn tưởng không thể về nhà gặp mẹ: “Trong video tuyệt mệnh, tôi nói với mẹ mình rằng ‘Mẹ ơi, con nghĩ hôm nay con tiêu tùng thật rồi. Con có thể không về được nhà nữa ạ…’ và sau đó tôi đã thú nhận hết những hành động sai trái mình từng làm trong quá khứ”.

Nam tài tử rơi vào trạng thái hoảng hốt, tự quay hẳn video tuyệt mệnh gửi về cho mẹ ở quê nhà

Cuối cùng, Cao Hãn Vũ đã tự mình trấn tĩnh, ổn định tinh thần trở lại. Anh gọi điện thoại từ quầy lễ tân khách sạn và kết nối thành công với ekip, sau đó nhờ nhân viên đặt xe đưa mình tới đúng địa điểm ghi hình. Mặc dù có sự bất đồng ngôn ngữ nhưng nam diễn viên sinh 8X đã cố gắng đối chiếu bản đồ với biển báo giao thông trên suốt chặng đường, và cuối cùng anh đã đến được đúng địa điểm được ghi trong lịch trình.

Cao Hãn Vũ sinh năm 1989, chính thức có vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp khi vừa tròn 22 tuổi. Từ đó tới nay, anh dần trở nên quen mặt với công chúng qua nhiều vai diễn đáng chú ý trong loạt tác phẩm như Phù Dao Hoàng Hậu, Trạch Thiên Ký, Toàn Chức Cao Thủ, Nửa Đường Mật Nửa Đau Thương... Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng nhận được nhiều tình cảm của khán giả qua show truyền hình đình đám Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.