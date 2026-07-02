Nam thần hot nhất VTV dọn về tổ ấm mới hàng chục tỷ: Biệt thự 5 tầng 3 mặt tiền, sang trọng như khách sạn 5 sao

Không chỉ có sự nghiệp vững vàng, nam diễn viên còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân bên bà xã bằng tuổi.

Sau thời gian dài hoàn thiện, diễn viên Mạnh Trường chính thức khoe tổ ấm mới khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Căn biệt thự cao 5 tầng, sở hữu thiết kế sang trọng. Mới đây, trên trang cá nhân, Mạnh Trường hào hứng chia sẻ loạt hình ảnh đầu tiên về ngôi nhà mới kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Hoàn thành xong nhiệm vụ".

Qua những hình ảnh được nam diễn viên đăng tải, có thể thấy căn biệt thự được thiết kế theo phong cách gam màu trắng - đen chủ đạo. Khu vực phòng khách gây ấn tượng bởi trần nhà thông tầng cao thoáng, cửa kính lớn đón ánh sáng tự nhiên cùng hệ đèn chùm cỡ lớn tạo điểm nhấn sang trọng. Nội thất được lựa chọn theo phong cách tối giản nhưng tinh tế, kết hợp nhiều mảng xanh giúp không gian trở nên gần gũi và thư thái.

Diễn viên Mạnh Trường chính thức khoe tổ ấm mới khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Ảnh: FBNV

Căn biệt thự cao 5 tầng, sở hữu thiết kế sang trọng, được thiết kế theo phong cách gam màu trắng - đen chủ đạo. Ảnh: FBNV

Theo chia sẻ, vợ chồng nam diễn viên đã mua phần thô của căn biệt thự từ đầu năm 2024 và bắt đầu triển khai quá trình hoàn thiện từ tháng 9/2025. Cặp đôi dành nhiều thời gian cho việc thiết kế, thi công nội thất với mục tiêu kịp dọn về tổ ấm mới trước dịp Tết Nguyên đán.

Giá trị của bất động sản này được ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng. Ngay sau khi những hình ảnh đầu tiên của căn nhà được đăng tải, bài viết nhanh chóng nhận về lượng tương tác lớn trên mạng xã hội. Nhiều đồng nghiệp trong showbiz cùng khán giả đã để lại bình luận chúc mừng và bày tỏ sự háo hức trước không gian sống mới của gia đình nam diễn viên.

Vợ chồng nam diễn viên đã mua phần thô của căn biệt thự từ đầu năm 2024 và bắt đầu triển khai quá trình hoàn thiện từ tháng 9/2025. Ảnh: FBNV

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Mạnh Trường được xem là một trong những diễn viên truyền hình phía Bắc có cuộc sống khá viên mãn. Nam diễn viên từng chia sẻ thu nhập từ việc đóng phim cùng các hoạt động nghệ thuật khác đủ để mang lại cuộc sống ổn định và thoải mái cho gia đình.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Mạnh Trường còn đầu tư vào bất động sản và sở hữu khối tài sản khiến nhiều người chú ý. Ngoài căn biệt thự tại Hưng Yên, nam diễn viên còn có một villa nghỉ dưỡng rộng gần 600m² tại Phú Thọ (địa giới hành chính cũ thuộc Hòa Bình). Đây được xem là không gian nghỉ ngơi quen thuộc của gia đình anh vào những dịp cuối tuần với hồ bơi riêng, khu sân vườn rộng và phong cách sống gần gũi thiên nhiên.

Ngoài căn biệt thự tại Hưng Yên, nam diễn viên còn có một villa nghỉ dưỡng rộng gần 600m². Ảnh: FBNV

Mạnh Trường sinh năm 1985, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía Bắc suốt nhiều năm qua. Anh ghi dấu qua hàng loạt bộ phim ăn khách như Zippo, Mù tạt và Em, Cả một đời ân oán, Hương vị tình thân, Đừng nói khi yêu… Với ngoại hình điển trai cùng hình tượng nam chính quốc dân, Mạnh Trường duy trì sức hút ổn định qua nhiều thế hệ khán giả.

Không chỉ có sự nghiệp vững vàng, nam diễn viên còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân bên bà xã Lan Phương. Cả hai đã đồng hành cùng nhau từ thời trẻ và hiện có ba người con. Trên mạng xã hội, gia đình Mạnh Trường thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị, nhận được nhiều sự yêu mến từ công chúng.

Mạnh Trường là một trong những nam diễn viên nổi tiếng, được người hâm mộ yêu mến. Ảnh: FBNV

Anh ghi dấu ấn khi tham gia hàng loạt bộ phim giờ vàng như Tuổi Thanh Xuân, Cả Một Đời Ân Oán, Sinh Tử… Ảnh: FBNV