Nam thần hoàn hảo nhất Nhật Bản

Ngày 6/9, mỹ nam Sakaguchi Kentaro bất ngờ viết tâm thư gửi người hâm mộ và đưa ra thông báo đã kết hôn với bạn gái ngoài giới giải trí. "Đây là chuyện riêng tư, tôi đã kết hôn với cô gái hẹn hò một thời gian. Sau khi lập gia đình, tôi hy vọng nỗ lực hơn trong vai trò diễn viên", ngôi sao phim What Comes After Love chia sẻ. Theo Bunshun, Sakaguchi Kentaro giữ kín danh tính của vợ vì không muốn cuộc sống của cô bị ảnh hưởng.