Nam thần "đẹp như tạc tượng" vào rừng cưới vợ: Hôn nhân hơn 10 năm không chuyện chăn gối, giờ ngoại hình xuống dốc khó nhận ra

Ngô Ngạn Tổ là nam thần nức tiếng một thời của showbiz Hong Kong (Trung Quốc), được netizen ưu ái đặt cho danh hiệu "Đệ nhất soái ca người Hoa". Sau khi kết hôn, anh theo vợ đến Mỹ sinh sống, chuyển hướng hoạt động nghệ thuật sang thị trường Hollywood. Vài năm trở lại đây, Ngô Ngạn Tổ không còn tham gia đóng phim nhiều như trước, visual cũng xuống dốc gây tiếc nuối.

Mỹ nam "đẹp như tạc tượng", quyến rũ số 1 Trung Quốc

Ngô Ngạn Tổ sinh năm 1974, là diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất người Mỹ gốc Hoa hàng đầu showbiz. Anh bước vào giới giải trí từ năm 1998, nhanh chóng thu hút khán giả nhờ ngoại hình cao ráo, thân hình 6 múi lực lưỡng, gương mặt nam tính và điển trai "chuẩn như tượng tạc".

Trong các bảng xếp hạng nhan sắc của nam thần Hoa ngữ, tài tử luôn có mặt ở vị trí cao. Ngô Ngạn Tổ từng được tờ Cri đánh giá là mỹ nam quyến rũ số 1 Trung Quốc. Anh cũng là hình mẫu đàn ông lý tưởng được phái nam xứ Trung ngưỡng mộ, phái đẹp yêu thích. Đến nay, Ngô Ngạn Tổ vẫn là "tường thành nhan sắc" bất diệt của sự nam tính, đàn ông khiến cho bao thế hệ đàn em mãi vẫn chưa vượt qua nổi.

Ngô Ngạn Tổ là một trong những mỹ nam hàng đầu ở showbiz xứ Hương Cảng thập niên 1990. Anh được người hâm mộ gọi với danh xưng "Đệ nhất soái ca người Hoa".

Vào những năm 2000, Ngô Ngạn Tổ được săn đón nồng nhiệt trên màn ảnh, nhất là với thể loại hình sự cảnh sát như Đặc Cảnh Tân Nhân Loại, Tân Câu Chuyện Cảnh Sát, Giang Hồ Thù Sát... Hình ảnh nam diễn viên này khoác lên mình quân phục trở thành thước phim kinh điển trên màn ảnh xứ Hương Cảng. Với việc sở hữu hơn 100 tác phẩm ăn khách, anh được xếp vào nhóm sao nam thực lực của showbiz Hoa ngữ.

Ngoài ra, danh tiếng của Ngô Ngạn Tổ còn lan ra tận thị trường Hollywood. Anh từng tham gia diễn xuất trong Warcraft, Geostorm, Tomb Raider, Vùng Tử Địa, Reminiscence, American Born Chinese (vai Tôn Ngộ Không)...

Vào rừng cưới siêu mẫu lai gia thế và cuộc hôn nhân không chăn gối hơn 10 năm qua

Năm 2003, Ngô Ngạn Tổ gây bất ngờ khi công khai chuyện tình cảm với Lisa Selesne - siêu mẫu lai 4 dòng máu Pháp, Mỹ, Do Thái, Trung Quốc và có xuất thân gia thế, nền tảng kinh tế vững chắc. Cha nữ Lisa Selesne là Tổng giám đốc tài chính của Caesars Palace - hệ thống khách sạn, sòng bài danh tiếng tại Las Vegas (Mỹ). Được biết, Lisa Selesne đã phải lòng Ngô Ngạn Tổ sau khi xem được bức ảnh khoe múi bụng ấn tượng của nam thần Cbiz trên tạp chí. Về sau, họ có cơ hội hợp tác, và Lisa Selesner đã chủ động theo đuổi Ngô Ngạn Tổ.

Đến năm 2010, cặp đôi bí mật tổ chức đám cưới trong tận rừng sâu ở Nam Phi. Đám cưới kỳ lạ của Ngô Ngạn Tổ và Lisa Selesner nhận được sự chú ý lớn. Theo Ngô Ngạn Tổ, việc làm đám cưới trong rừng là mong muốn của vợ siêu mẫu. Vì vậy, anh cũng chiều lòng Lisa Selesner. Sau 16 năm chung sống, họ có với nhau một cô con gái dễ thương, tên là Raven.

Cách đây không lâu, nam diễn viên Tân Câu Chuyện Cảnh Sát từng gây chấn động khi tiết lộ việc anh và vợ siêu mẫu ngủ khác phòng hơn 10 năm qua, nói không với chuyện chăn gối. Dù vậy, tình cảm của vợ chồng Ngô Ngạn Tổ vẫn vô cùng mặn nồng thắm thiết. Trang iFeng cho biết Ngô Ngạn Tổ và bà xã hiện sở hữu khối tài sản khoảng 20 triệu USD (526 tỷ đồng).

Suýt mất mạng vì bị vỡ ruột thừa và sự xuống dốc ngoại hình đáng tiếc

Tháng 3/2019, tài tử Hong Kong (Trung Quốc) nguy kịch vì vỡ ruột thừa. Ngô Ngạn Tổ chia sẻ anh đã chủ quan nghĩ mình bị ngộ độc thực phẩm nên không đi bệnh viện thăm khám. Đến lúc cơn đau bụng ngày càng dữ dội và vào bệnh viện cấp cứu, bác sĩ cho biết tình trạng của Ngô Ngạn Tổ đã rất nặng. Nếu chậm trễ vài giờ nữa, anh đã tử vong vì ổ bụng xuất hiện tình trạng nhiễm trùng nặng.

Sau lần thập tử nhất sinh trên, Ngô Ngạn Tổ sụt hơn 8 kg. Mất hơn 6 tuần nằm viện điều trị, sức khỏe anh mới dần phục hồi. Thế nhưng đến tháng 9/2020, sao nam tiếp tục nhập viện điều trị vì bị tái phát bệnh viêm ruột thừa cấp. Việc đường ruột liên tiếp gặp vấn đề làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể trạng của Ngô Ngạn Tổ. Anh không thể ăn uống như bình thường.

Sức khỏe sa sút, tuổi tác ngày càng lớn lại thêm bỏ bê chăm sóc ngoại hình vì không còn đóng phim, khiến vẻ ngoài của Ngô Ngạn Tổ ngày càng xuống dốc. Mới đây, dân tình đã sốc nặng trước hình ảnh tài tử này phát tướng, cạo đầu trọc lóc đi tập thể dục ở Hong Kong (Trung Quốc). Nhiều khán giả cho biết họ không cò nhận ra Ngô Ngạn Tổ ở tuổi U50 và tiếc nuối khi nam diễn viên không còn duy trì được phong độ nhan sắc đỉnh cao.

Nguồn: Sina, Sohu