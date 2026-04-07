Nam sinh viên ở TPHCM "mất tích" dưới chân cầu Phú Mỹ

Anh Vũ |

Phát hiện một xe máy dưới chân cầu Phú Mỹ, người dân nghi chuyện chẳng lành nên gọi điện báo công an.

Ngày 7-4, Công an phường Cát Lái, TPHCM phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, tìm kiếm Tôn Huỳnh Tấn Sang (21 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) do đi đâu chưa rõ.

Nam sinh viên ở TPHCM "mất tích" dưới chân cầu Phú Mỹ - Ảnh 1.

Tôn Huỳnh Tấn Sang.

Trước đó, sáng 5-4, người dân phát hiện xe máy biển số tỉnh Vĩnh Long cùng ba lô đặt dưới đoạn chân cầu Phú Mỹ, phường Cát Lái. Nghi chuyện chẳng lành, họ gọi điện báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng đến hiện trường thì xác định người để lại tài sản là Sang nên liên hệ gia đình.

Theo người nhà Sang, em đang học năm 3 tại một trường đại học ở TPHCM.

Trước đó, Sang lấy xe máy rời đi cho đến khi phát hiện xe máy dưới chân cầu Phú Mỹ. Hiện vẫn chưa tìm thấy Sang.

Lực lượng chức năng đề nghị ai có thông tin về Sang có thể liên lạc với anh Tôn Huỳnh Long (anh ruột Sang) theo số điện thoại 0784319303.

