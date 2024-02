Nạn nhân được xác định là anh Lê Minh T (22 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước), sinh viên năm 4, Khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM (cơ sở Làng Đại học Quốc Gia), thuộc phường Đông Hoà, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Theo đó, trưa cùng ngày, một số sinh viên nhìn thấy một người nằm bất động ở phía sau toà nhà G, trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM nên báo cho bảo vệ. Khi bảo vệ lại kiểm tra thì phát hiện một nam thanh niên nằm chết, người biến dạng.

Hiện trường vụ nam sinh viên rơi từ tầng cao xuống đất tử vong (ảnh: ĐC)

Nhận thông tin, công an có mặt ghi lời khai nhân chứng, tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Trên tầng 5 của toà G, công an phát hiện có một chiếc balo cùng cuốn sổ tay. Qua xác minh của công an, sáng cùng ngày, nam sinh này có lịch học trên cơ sở Quận 5, TP.HCM nhưng chưa rõ vì sao người này xuất hiện ở cơ sở Làng Đại học Quốc Gia (TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Bước đầu công an nhận định, nạn nhân đã rơi từ tầng 5 xuống đất tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an điều tra làm rõ.