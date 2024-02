Trong buổi livestream tối 26/2, Hoa khôi Nam Em cho biết cô đã nhận được giấy mời lên làm việc từ Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông TPHCM sau thời gian livestream gây ồn ào trên mạng.

Theo giấy mời, Thanh tra Sở đề nghị Nam Em xác minh các tài khoản mạng xã hội. Nam Em cho biết cô chấp hành theo mọi yêu cầu của Sở dù khả năng cao là cô sẽ phải khóa kênh một thời gian và bị phạt hành chính vì các vi phạm trong thời gian qua.

Nam Em khoe giấy mời trên sóng livestream.

“Tôi nhận được giấy mời rồi, 28/2. Hôm nay tôi nhận được cuộc điện thoại của Thanh tra Sở gửi giấy mời lên đó giải quyết. Tình hình như thế nào, tôi không biết nhưng trong giấy mời kêu tôi phải lên đó xác minh tất cả tài khoản mạng xã hội cho họ”, Nam Em nói.

Cũng theo Nam Em, trong tối 26/2, khi cô đang livestream, trước cửa nhà riêng của cô tại khu khu Lake View (phường An Phú, TP. Thủ Đức) có một nhóm người đi ôtô tới gây náo loạn . Mãi tới khi cô dọa gọi công an, nhóm người trên mới chịu rời đi. Hiện công an phường An Phú xác minh, xử lý vụ việc trên.

Nam Em trong một buổi livestream

Thời gian qua, Hoa khôi Nam Em liên tục livestream trên mạng xã hội và đề cập đến đời tư một số nghệ sĩ. Nam Em chỉ nói tắt tên nghệ sĩ hay chỉ đưa đặc điểm nhận dạng của người được nhắc đến, nhưng qua cách nói, nhiều người cũng dễ dàng nhận ra tên tuổi nghệ sĩ bị Nam Em “bóc phốt”.

Các buổi livestream của Nam Em đã gây xôn xao dư luận và đã có nhiều ý kiến từ người xem cho rằng Nam Em đang đi quá giới hạn trong các phát ngôn, xúc phạm và làm tổn hại tới danh dự người khác.

Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM để xem xét, xử lý Nam Em .