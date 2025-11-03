HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Nam sinh viên nghi nhảy cầu sau khi bị lừa 200 triệu đồng

Anh Vũ |

Sau một ngày bỏ nhà ra đi, nam sinh viên nghi đã nhảy xuống cầu tự tử.

CLIP: Hiện trường vụ việc.

Ngày 3-11, Công an phường Thạnh Mỹ Tây (TP HCM) đang tìm kiếm nam sinh viên nghi nhảy cầu Thủ Thiêm 1.

img

Hiện trường vụ việc.

Trước đó, nhiều người dân phát hiện một đôi dép để ở cầu Thủ Thiêm 1 nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Đôi dép được xác định là của một nam sinh viên đang học năm cuối của một trường đại học TP HCM.

Theo người nhà nạn nhân, trước đó, nam sinh viên được bạn bè rủ rê đầu tư qua mạng nên mất 200 triệu đồng. Dù gia đình động viên nhưng đến ngày 2-11, nam sinh rời khỏi nhà và mất liên lạc với gia đình.

Đến sáng nay, đôi dép được phát hiện ở trên cầu Thủ Thiêm 1, nghi nam sinh viên đã nhảy cầu.

Hiện lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm nam sinh viên.

img

Lực lượng cứu hộ đến tìm kiếm nam sinh viên.

