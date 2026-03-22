Nam sinh viên ngân hàng bị bạn trêu và thành ca sĩ, nói thẳng 1 điều

Mới đây, chương trình Kỷ niệm thanh xuân đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Hồ Khánh Long.

Anh tâm sự: "Trước khi đến với ca hát, tôi vốn là sinh viên ngành ngân hàng và chưa từng nghĩ mình sẽ theo nghệ thuật. Trong một lần đi phụ giúp bạn bè trong ê-kíp trường quay, tôi bị bạn trêu và tự ý đăng ký tên tham gia casting một chương trình âm nhạc.

Hồ Khánh Long

Ban đầu tôi không để ý, nhưng khi phía chương trình gọi nhiều lần, tôi quyết định thử sức và bất ngờ lọt vào top 4 của một cuộc thi khá lớn thời điểm đó. Từ cuộc thi, tôi bắt đầu được khán giả biết đến, có show biểu diễn và dừng việc học để đi hát.

Sau một thời gian, tôi quyết định quay lại trường vì lời dặn của mẹ: "Làm gì thì làm, lo học cho xong đi".

Phải học xong, tôi mới tiếp tục thử sức khi tự đăng ký tham gia chương trình "Nhạc hội song ca" và giành chiến thắng. Chính chiếc cúp của cuộc thi lần này khiến tôi nhận ra rằng có lẽ mình thực sự phù hợp với âm nhạc và cần nghiêm túc theo đuổi con đường này.

Lần đoạt giải sau mang đến cho tôi nhiều thay đổi hơn so với lần đầu tiên. Tôi dành thời gian học thanh nhạc bài bản, tự đánh giá lại bản thân, tìm hiểu mình phù hợp với thể loại nào và nhìn nhận nghề hát một cách nghiêm túc hơn.

Nhờ vậy, tôi dần được nhiều chương trình mời biểu diễn, bầu show biết đến nhiều hơn. Nhưng so với mặt bằng chung ca sĩ bây giờ, tôi phải cố gắng rất nhiều".

Hồ Khánh Long và Hoàng Bách

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của Hồ Khánh Long là khi song ca cùng ca sĩ Hoàng Bách trong chương trình. Anh nói: "Tôi học hỏi được rất nhiều từ anh, từ cách xử lý bài hát đến thái độ làm nghề.

Hai chúng tôi đã cùng chiến thắng trong mùa giải năm đó và từ đó anh Hoàng Bách trở thành người thầy có ảnh hưởng lớn trong con đường nghệ thuật của tôi.

Tôi may mắn hơn nhiều ca sĩ trẻ khi được biết đến từ các cuộc thi truyền hình. Tuy nhiên, chính sự khởi đầu khá thuận lợi lại khiến tôi thiếu nền tảng vững chắc. Tôi đã mất một khoảng thời gian khá dài để nhìn lại bản thân, học hỏi thêm và xây dựng lại con đường âm nhạc một cách nghiêm túc hơn.

Sau khi trở lại với nghề với tâm thế trưởng thành hơn, tôi cảm thấy mình tự tin hơn trong cách lựa chọn ca khúc, cách trình diễn và cách làm việc với ê-kíp.

Tôi thừa nhận nhiều khi không dám xem lại những phần biểu diễn ngày trước vì thấy mình còn quá non, nhưng chính điều đó giúp tôi nhận ra mình đã tiến bộ hơn rất nhiều so với trước đây".