Nam sinh viên cứ thứ Sáu bay sang Singapore học Thạc sĩ, sáng thứ Hai lại bay về nước

Thay vì tạm dừng công việc để học cao học, nam sinh này quyết định chọn cách bay qua bay lại giữa hai quốc gia.

Khi đang làm việc và sinh sống tại Phnom Penh, Campuchia, một chàng trai tên Tan Teck Leng vẫn quyết định theo học chương trình MBA của Đại học Arcadia, Mỹ, thông qua chương trình hợp tác đào tạo quốc tế tại Singapore. Điều đáng chú ý là thay vì chuyển đến Singapore hoặc tạm nghỉ việc để đi học, anh lựa chọn một lịch trình khá đặc biệt khi cuối tuần nào cũng bay qua lại giữa 2 quốc gia.

Theo đó, cứ tối thứ Sáu, Tan lên máy bay từ bay Phnom Penh đến Singapore. Hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật của Tan được dành cho việc học. Sau khi kết thúc buổi học cuối tuần, anh lại trở về Phnom Penh vào sáng thứ Hai để tiếp tục công việc.

Với một người thường xuyên phải đi công tác như Tan, lịch học này phù hợp hơn nhiều so với việc phải đến lớp vào các ngày trong tuần. Chương trình MBA khi đó được triển khai thông qua sự hợp tác giữa Đại học Arcadia của Mỹ và Trường Quản lý Aventis của Singapore, dành cho những người đã đi làm nhưng vẫn muốn tiếp tục học cao học.

Tan thuộc khóa học viên thứ hai trong khoảng 6 khóa được tổ chức theo mô hình này. Anh cho biết mình lựa chọn chương trình vì không có yêu cầu làm luận văn tốt nghiệp, đồng thời lịch học được sắp xếp phù hợp với cuộc sống của người đi làm.

“Arcadia phù hợp nhất với cuộc sống của một người đang đi làm”, Tan chia sẻ.

Hiện tại, Tan đang quản lý toàn bộ hoạt động của một trường cao đẳng quy mô khoảng 500 sinh viên (Ảnh: Arcadia University)

Lịch trình của anh gần như được cố định theo từng tuần. Tối thứ Sáu bay đến Singapore, thứ Bảy và Chủ nhật học, sáng thứ Hai bay trở lại Phnom Penh. Nhờ vậy, Tan có thể duy trì công việc toàn thời gian trong khi vẫn hoàn thành chương trình MBA.

Các bài tập của chương trình này cũng được thiết kế để học viên có thể chủ động hoàn thành trước, sau đó mang đến lớp để thảo luận. Điều này giúp Tan không phải dành quá nhiều thời gian ngoài giờ làm việc cho việc học.

Sau khi tốt nghiệp, những người bạn cùng khóa của Tan vẫn giữ liên lạc. Các thành viên thường xuyên gặp nhau tại nhiều thành phố trong khu vực. Có thời điểm Tan bay tới Bangkok (Thái Lan) để gặp một người bạn cùng lớp, trong khi những người khác hiện sinh sống tại Trung Quốc và nhiều quốc gia khác.

Hiện tại, Tan đang quản lý toàn bộ hoạt động của một trường cao đẳng quy mô khoảng 500 sinh viên. Công việc của anh trải rộng từ vận hành và bảo trì, hoạt động học thuật đến marketing, tuyển sinh, tuyển sinh đầu vào và công tác hỗ trợ sinh viên.

Theo Arcadia University