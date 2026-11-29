Cựu thủ khoa khối tự nhiên của một huyện ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) từng khiến dư luận xôn xao khi lang thang đầu đường sau 4 năm tốt nghiệp ngôi trường thuộc diện top đầu.

Với nhiều gia đình Trung Quốc, có con trở thành thủ khoa kỳ thi đại học là niềm vinh dự lớn. Đó không chỉ là thành tích của riêng một học sinh, mà còn là niềm tự hào của cả dòng họ, cả trường học, thậm chí cả một vùng quê. Người ta thường tin rằng tấm vé vào trường top đầu sẽ mở ra một tương lai bằng phẳng. Thực tế lại không đơn giản như vậy. Sau cánh cổng đại học, không phải thủ khoa nào cũng tìm được con đường cho riêng mình.

Câu chuyện của Lưu Ninh (tên nhân vật đã được thay đổi), người từng được dân mạng Trung Quốc gọi là "thủ khoa lang thang" từ hơn 10 năm trước, đến nay vẫn khiến nhiều người phải suy ngẫm.

Nam sinh từng là niềm tự hào của cả huyện

Lưu Ninh sinh năm 1988, lớn lên ở một huyện thuộc châu Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. Suốt những năm cấp 2, cấp 3, anh luôn đứng đầu lớp. Năm 2006, Lưu Ninh đạt gần 650 điểm trong kỳ thi đại học, trở thành thủ khoa khối tự nhiên của huyện. Anh đỗ ngành Khoa học và Công nghệ Điện tử tại Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, một trong những trường đại học hàng đầu nước này.

Ngày đó, trường còn dựng hẳn một tấm biển quảng cáo lớn để vinh danh anh. Chính bố anh sau này cũng kể rằng khoảnh khắc ông tự hào nhất mỗi năm hồi đó là những buổi họp phụ huynh, khi thầy cô nào cũng khen ngợi con trai mình và ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ.

Danh hiệu thủ khoa kỳ thi đại học của con cái luôn là niềm tự hào lớn với gần như mọi gia đình (Ảnh minh họa)

Bản thân Lưu Ninh từng ấp ủ một giấc mơ rất lớn. Anh từng kể rằng khi bước chân vào đại học, anh mang theo một tia hy vọng mong manh rằng biết đâu có thể trở thành nhà khoa học vĩ đại như Einstein hay Hawking, thậm chí thay đổi cả thế giới. Thế nhưng vào đại học, thành tích của anh chỉ ở mức trung bình. Giữa những bạn học xuất sắc, Lưu Ninh nhận ra mình chỉ là một sinh viên bình thường, không có sự thông minh hay nhiệt huyết của một thiên tài.

4 năm sau tốt nghiệp, từ thất nghiệp đến ngủ ghế đá, đón Tết trong quán net

Đáng lẽ Lưu Ninh tốt nghiệp năm 2010, nhưng vì luận văn không đạt, anh phải kéo dài thêm một năm mới nhận bằng. Sau đó, anh tìm được việc ở một công ty game online tại Hợp Phì, lương hơn 2.000 tệ mỗi tháng (khoảng 7,7 triệu đồng), cuối năm còn được thưởng hơn 3.000 tệ (khoảng 11,6 triệu đồng). Dù vậy, chỉ sau 9 tháng, Lưu Ninh nghỉ việc vì không muốn làm ca đêm, lại thấy quan hệ với cấp trên không tốt.

Những công việc sau đó đều không khiến cựu thủ khoa hài lòng. Tiêu hết khoản tiết kiệm khoảng 6.000 tệ (khoảng 23,2 triệu đồng), Lưu Ninh bắt đầu xin tiền gia đình. Anh thậm chí từng nói với bố rằng nếu không tìm được việc mình thích, thà không đi làm còn hơn.

Năm 2013, bố Lưu Ninh đưa anh về Thành Đô để trông chừng việc tìm việc. Lưu Ninh nhận làm chăm sóc khách hàng ở một doanh nghiệp nhà nước nhưng chỉ trụ được một tháng vì thấy quá nhiều quy định, những việc đơn giản cũng phải lặp đi lặp lại. Một công việc khác yêu cầu đào tạo 4 tháng không lương nên anh cũng từ chối.

Tháng 12/2013, hợp đồng thuê phòng hết hạn, không có tiền gia hạn, Lưu Ninh bắt đầu cuộc sống lang thang. Ban ngày, anh đi xe buýt khắp nơi, đọc tiểu thuyết, ngủ. Ban đêm, anh thường ở lại quán net, có hôm ngủ ngoài đường. Đêm giao thừa, anh mua ít đồ ăn vặt rồi ngồi cả đêm trong quán net, định gọi điện chúc Tết bố mẹ nhưng lại thấy chẳng có gì để nói.

Không ít người trẻ rơi vào cảnh loay hoay, mất phương hướng sau khi rời ghế giảng đường (Ảnh minh họa)

Đầu tháng 2/2014, Lưu Ninh gọi về nhà. Nghĩ con trai lại xin tiền, người bố không kìm được và nói những lời nặng nề rằng anh làm cả nhà mất mặt, làm cả huyện mất mặt. Ông còn dọa sẽ chặn mọi cuộc gọi từ Thành Đô. Mẹ anh thì vừa khóc vừa mắng, vì thương con mà cũng giận con.

Mấy ngày sau, một nhân viên bảo vệ ở Đại học Giao thông Tây Nam phát hiện một chàng trai trẻ ngủ liền 3 đêm trên ghế đá trong khuôn viên trường giữa trời lạnh. Một cụ ông 82 tuổi sống trong trường đã cho anh đồ ăn, nước uống, 10 tệ (khoảng 38.000 đồng) và khuyên anh gọi điện cho bố mẹ. Chàng trai rút ra cho ông xem bằng tốt nghiệp, rồi bất ngờ hỏi ông rằng ý nghĩa cuộc đời là gì. Cụ ông nghĩ một lúc rồi trả lời rằng sống trọn vẹn và có nề nếp chính là ý nghĩa của cuộc đời.

Nhận được cuộc gọi của cụ, người bố vội vã lên Thành Đô nhưng con trai lại biến mất. Suốt 5 ngày, ông đi tìm ở hàng chục quán net, gửi vào tài khoản của con 300 tệ (khoảng 1,1 triệu đồng) để chắc con còn an toàn. Cuối cùng, ông tìm thấy Lưu Ninh đang mải mê chơi game trong một quán net. Người cha khẽ vỗ vai con, chỉ nói một câu "Đi thôi". Cậu con trai tóc tai rối bù, gương mặt nhợt nhạt, lặng lẽ tắt máy rồi theo bố ra về.

Khi được hỏi vào thời điểm đó vì sao cuộc sống lại thành ra như vậy, Lưu Ninh thừa nhận nguyên nhân chủ yếu nằm ở bản thân. Khi ấy, anh cho rằng việc đi làm, lấy vợ, sinh con, kiếm tiền nuôi gia đình như phần lớn mọi người thật nhàm chán và vô nghĩa. Anh còn tự hỏi nếu sống trong thời chiến, có lẽ mình sẽ có giá trị hơn, giống như trong game được dẫn dắt đồng đội vượt ải và nhận được sự công nhận. Dù vậy, chính anh cũng biết tất cả những điều đó chỉ là ảo.

Cái kết năm ấy và bài học vẫn còn nguyên giá trị

Năm 2014, câu chuyện của Lưu Ninh từng khiến dư luận Trung Quốc xôn xao. Ngay sau đó, hàng chục công ty ở nhiều nơi đã liên hệ, sẵn sàng tuyển dụng chàng cựu thủ khoa. Chỉ vài ngày sau khi được bố tìm thấy, Lưu Ninh ký hợp đồng với một công ty phần mềm và chính thức đi làm. Người bố khi ấy mua cho con một chiếc điện thoại mới cùng vài bộ quần áo để bắt đầu lại. Trong ngày đầu tiên đến công ty, Lưu Ninh tự tay lau sạch bàn làm việc, chăm chú đọc sách chuyên ngành và ghi chép cẩn thận những gì được hướng dẫn.

Cụ ông từng giúp đỡ anh ở trường đại học năm đó đã dặn rằng đừng mong một nhát cuốc đào được vàng, mọi thứ đều phải bắt đầu từ những việc nhỏ. Còn Lưu Ninh khi ấy thừa nhận, trước đây giữa lý tưởng và hiện thực, anh luôn chọn lý tưởng và anh muốn học cách dung hòa giữa hai điều này.

Thành tích học tập chỉ là cánh cửa đầu tiên, con đường phía sau còn cần sự kiên trì và định hướng rõ ràng (Ảnh minh họa)

Cuộc sống của Lưu Ninh sau đó ra sao thì không được chia sẻ thêm, dẫu vậy, hơn 10 năm đã trôi qua, câu chuyện "thủ khoa lang thang" thỉnh thoảng vẫn được cư dân mạng Trung Quốc nhắc đến trong những cuộc thảo luận về giáo dục và áp lực thành tích. Bởi những điều nó đặt ra đến nay vẫn chưa cũ.

Câu chuyện của Lưu Ninh không phải bằng chứng cho thấy học giỏi là vô ích. Điều đáng suy ngẫm nằm ở khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế. Từ nhỏ đã quen đứng đầu, quen được khen ngợi, nhiều học sinh giỏi dễ hụt hẫng khi bước vào môi trường mà ai cũng xuất sắc. Rời ghế nhà trường, những công việc bình thường hay những quy định nhàm chán lại càng khiến khoảng cách ấy lớn hơn. Nếu không được chuẩn bị tâm lý để chấp nhận mình có thể chỉ là một người bình thường, cú hẫng ấy rất dễ khiến người trẻ buông xuôi.

Áp lực từ gia đình và quê hương cũng là một phần của câu chuyện. Danh hiệu thủ khoa khiến cả nhà, cả huyện đặt kỳ vọng lớn, nhưng chính kỳ vọng ấy đôi khi lại trở thành gánh nặng. Lời trách mắng của người bố xuất phát từ tình thương, thế nhưng thứ đưa Lưu Ninh trở về lại là sự kiên nhẫn đi tìm qua từng quán net và cái vỗ vai nhẹ nhàng.

Thành tích học tập có thể mở ra cánh cửa đầu tiên. Còn để đi được đường dài, người trẻ cần biết mình muốn gì, chấp nhận bắt đầu từ những việc nhỏ, và có người thân luôn sẵn sàng làm điểm tựa.

Tổng hợp