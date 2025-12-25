Theo báo cáo nhanh của UBND phường An Sinh, khoảng 11 giờ 20 phút ngày 23/12, trong quá trình tổ chức lao động tập thể tại khu vực đồi Trại Lốc, thuộc phường An Sinh, giữa một số học viên đang được quản lý tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà , cơ sở 2, đã phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến xô xát.

Lực lượng chức năng có mặt tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà, cơ sở 2.

Học viên bị thương nặng được xác định là P.H.N, (SN: 2008, trú tại phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh). Đáng chú ý, nam sinh này mới được tiếp nhận vào Trung tâm từ ngày 21/12, tức chỉ hai ngày trước khi xảy ra sự việc.

Sau xô xát, học viên P.H.N được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, tình trạng sức khỏe diễn biến xấu . Gia đình và phía Trung tâm sau đó đưa em về nhà riêng, và nạn nhân tử vong không lâu sau đó.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an phường An Sinh đã có mặt tại hiện trường , phối hợp với các đơn vị chức năng bảo vệ khu vực xảy ra vụ việc, đồng thời báo cáo Công an tỉnh Quảng Ninh để tổ chức điều tra theo thẩm quyền.

Gia đình nạn nhân bày tỏ nghi vấn sự việc không đơn giản chỉ là xô xát học viên với nhau. Ảnh gia đình nạn nhân cung cấp.

Theo cơ quan chức năng, vụ việc đang được điều tra theo nhiều hướng , tập trung làm rõ nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa các học viên, diễn biến cụ thể của vụ xô xát, cũng như trách nhiệm quản lý, giám sát trong quá trình tổ chức lao động tập thể đối với học viên mới được tiếp nhận.

Trao đổi với phóng viên, gia đình nạn nhân bày tỏ nghi vấn sự việc không đơn giản chỉ là xô xát học viên với nhau và đặt câu hỏi về quy trình giám sát, can thiệp kịp thời của cán bộ trung tâm khi học viên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến thương tích nghiêm trọng.