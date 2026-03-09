Ngày 9-3, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 33 bị cáo trong đường dây buôn bán vũ khí, tiền giả hoạt động trên không gian mạng.

"Chợ đen" vũ khí trên không gian mạng

Vụ án bắt đầu được ánh sáng hóa vào ngày 24-3-2024, khi Công an quận Bình Thạnh (cũ) TPHCM nhận tin báo từ lực lượng quân báo về nghi vấn vận chuyển vũ khí tại nhà xe Hiền Phước. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ thùng carton chứa các linh kiện lắp ráp hoàn chỉnh thành một khẩu súng K54.

Người gửi kiện hàng được xác định là Nguyễn Minh Hiển (SN 2004, sinh viên). Từ lời khai của Hiển, cơ quan điều tra đã lật tẩy một mạng lưới tội phạm hoạt động trên không gian mạng.

Theo cáo trạng, từ năm 2022, các đối tượng đã thành lập nhóm kín mang tên "Phế liệu chiến tranh", sau đó đổi thành "Phế liệu chiến tranh BW" trên Facebook với quy mô lên tới hơn 11.000 thành viên. Nơi đây trở thành "chợ đen" để các thành viên đăng bài mua bán đủ loại súng quân dụng (AK, K54, AR15...), đạn dược, linh kiện và vật liệu nổ.

Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng các ứng dụng nhắn tin bảo mật như Messenger hoặc Telegram để thỏa thuận. Sau khi giao dịch thành công, chúng lập tức xóa tin nhắn.

Vũ khí thường được tháo rời thành nhiều bộ phận, gửi qua các nhà xe khách tuyến Bắc – Nam trong nhiều đợt khác nhau. Thậm chí, khi chuyển tiền qua ngân hàng, các bị cáo còn dùng những nội dung trá hình như "e thien coc may han" để che giấu bản chất giao dịch.

Đột nhập bảo tàng trộm súng quân dụng

Một trong những mắt xích quan trọng của vụ án là Nguyễn Minh Hiển. Trước khi bị Công an TPHCM bắt, Hiển có hành vi liều lĩnh khi thực hiện 2 vụ trộm súng tại các bảo tàng ở tỉnh Quảng Trị.

Cụ thể, vào tháng 2-2024, Hiển đột nhập Bảo tàng tỉnh Quảng Trị - Khe Sanh, lấy trộm 2 khẩu súng AK và 1 ống nhòm. Đến tháng 3-2024, đối tượng này tiếp tục lợi dụng sơ hở của bảo vệ tại Bảo tàng tỉnh Quảng Trị để lấy đi 1 khẩu súng K54, 1 súng AK, 1 súng P38 và 4 báng súng AR15.

Các bị cáo tại toà

Hiển mang số vũ khí này về phòng trọ tại TP Thủ Đức, TPHCM trước đây, cất giấu và rao bán trên mạng. Riêng hành vi trộm cắp tài sản của Hiển đang được Công an tỉnh Quảng Trị giải quyết độc lập.

Kịch bản "Đô la Mỹ chưa kích hoạt"

Ngoài vũ khí, đường dây này còn lưu hành tiền giả với thủ đoạn tinh vi. Các bị cáo Phạm Huy Cường (SN 1978; quê Kiên Giang), Tạ Thượng Thẩm (SN 1982; quê Bến Tre) và Nguyễn Minh Hiển bị cáo buộc liên quan đến 9.500 USD giả.

Để lừa khách hàng, các đối tượng tung tin đây là loại tiền do Chính phủ Mỹ thu hồi, "chưa được kích hoạt trên hệ thống" nên giá rẻ, chỉ cần mang sang nước ngoài hoặc vào Casino là có thể đổi lấy tiền thật. Trong quá trình mua bán, các bị cáo còn có màn kịch "đen ăn đen" khi Hiển dùng 10.000 USD giả để đánh tráo lấy 200 USD thật (mệnh giá 2 USD) của Thẩm.

Trong danh sách 33 bị cáo bị truy tố, có nhiều người vốn có nghề nghiệp ổn định và địa vị xã hội. Trong đó, Lê Văn Tiến là cán bộ Cục Hải quan TPHCM; Tiến mua súng AK để sưu tầm và lén mang đạn từ trường bắn về nhà cất giấu. Phạm Quốc Trí có trình độ thạc sĩ, là viên chức; Trí mua hàng chục kg linh kiện vũ khí phế liệu để tự lắp ráp thành súng hoàn chỉnh.

Tạ Thượng Thẩm có nghề nghiệp giáo viên tại TPHCM; Thẩm đóng vai trò trung gian môi giới bán tiền giả. Tạ Ánh Bắc là cựu quân nhân, tham gia mua bán vật liệu nổ. Đặng Hải Long cũng là một giáo viên tại tỉnh Sơn La, tham gia mua bán súng K54.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ một lượng lớn tang vật gồm: hàng chục khẩu súng các loại (AK, K54, AR15, súng ngắn, súng săn...), hàng ngàn viên đạn quân dụng, nhiều kg thuốc nổ, kíp nổ và hàng ngàn USD giả.

VKSND TPHCM xác định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm trật tự an toàn xã hội và sự độc quyền quản lý vũ khí, tiền tệ của Nhà nước.

Các bị cáo bị truy tố về các tội danh: "Chế tạo, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng"; "Tàng trữ, lưu hành tiền giả"; "Tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ" và "Tàng trữ trái phép súng săn" theo các Điều 207, 304, 305, 306 Bộ luật Hình sự.

Phiên toà dự kiến kéo dài đến ngày 13-3.