Khám xét phòng trọ, khởi tố Lê Văn Đại sinh năm 1992

Chi Chi |

Tại phòng trọ của Lê Văn Đại, cơ quan Công an phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng nén hơi và 413 viên đạn chì.

Ngày 9/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh (Phòng An ninh điều tra) cho biết: Qua công tác điều tra, xác minh, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Đại, sinh năm 1992, trú tại xã Gia Vân, tỉnh Ninh Bình về hành vi phạm tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, địa bàn, Công an xã Gia Vân phát hiện Lê Văn Đại có biểu hiện nghi vấn liên quan đến việc cất giữ vũ khí trái phép. Tiến hành các biện pháp kiểm tra, khám xét phòng trọ của đối tượng tại thôn Lãng Ngoại, xã Gia Vân, cơ quan Công an phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng nén hơi và 413 viên đạn chì.

Sau khi lập hồ sơ ban đầu, Công an xã Gia Vân đã bàn giao toàn bộ vụ việc, tang vật cùng đối tượng cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tiếp nhận, điều tra theo thẩm quyền.

Kết quả trưng cầu giám định hình sự xác định khẩu súng Lê Văn Đại tàng trữ trái phép thuộc danh mục vũ khí quân dụng theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Lê Văn Đại (dấu X) và tang vật vụ án. Ảnh: CA Ninh Bình

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

