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Nam sinh lớp 9 tử vong khi đi trải nghiệm ở Huế: Nhà trường nhận trách nhiệm

Lam Giang (Tổng hợp)
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Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein cho biết nhà trường đang phối hợp với cơ quan chức năng, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan để phục vụ quá trình làm rõ sự việc.

Liên quan đến sự việc nam sinh lớp 9 rơi từ tầng 5 khách sạn tử vong trong lúc đang tham gia hoạt động trải nghiệm ở TP Huế, sáng 29/9, ông Phan Văn Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã có những chia sẻ về các vấn đề liên quan.

Thông tin trên báo Dân trí cho hay, ông Anh bày tỏ, đây là mất mát quá lớn, không gì bù đắp nổi. “Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm", ông nói và cho biết nhà trường đang phối hợp với cơ quan chức năng, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan để phục vụ quá trình làm rõ sự việc. Đồng thời, vào ngày 28/9, nhà trường đã phối hợp, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho nam sinh. Đây là sự hỗ trợ trước mắt nhằm chia sẻ mất mát với gia đình.

Cũng theo ông Anh, chương trình trải nghiệm được xây dựng nhằm giúp học sinh tiếp cận thực tế, rèn luyện kỹ năng sống. Kế hoạch được chuẩn bị trước chuyến đi và thông báo đến phụ huynh.

Sau sự việc vừa qua, nhà trường xác định cần rà soát, đánh giá lại toàn bộ hoạt động trải nghiệm, nhất là các phương án đảm bảo an toàn cho học sinh. Nhà trường sẽ dừng các hoạt động trải nghiệm ngoại tỉnh để rà soát, đánh giá lại cách thức tổ chức. Đồng thời nghiên cứu các hình thức phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu học tập, rèn luyện kỹ năng, hoạt động thể chất, đảm bảo an toàn cho học sinh.

Nhà trường sẽ có thông báo, cung cấp đầy đủ thông tin đến cơ quan báo chí sau khi có kết luận về sự việc.

Nam sinh lớp 9 tử vong khi tham gia hoạt động trải nghiệm: Nhà trường nhận trách nhiệm - Ảnh 1.

Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein, Hà Tĩnh. (Ảnh: Tiền Phong)

Trên báo Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Nhung Quyên, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh bày tỏ sự việc xảy ra là rất đáng tiếc. Cơ quan chức năng hiện đang tập trung xử lý, làm rõ nguyên nhân, các nội dung liên quan sẽ được công bố khi có kết luận.

Bà Quyên thông tin, chương trình trải nghiệm này do nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Nhà trường phải có kế hoạch cụ thể, đồng thời bảo đảm an toàn và chịu trách nhiệm đối với hoạt động trải nghiệm do mình tổ chức.

Đây là nội dung được Bộ GD&ĐT yêu cầu đưa vào chương trình giáo dục. Các cơ sở giáo dục phải chủ động xây dựng kế hoạch, quy trình tổ chức và các phương án để bảo đảm an toàn cho học sinh.

Theo bà Quyên, qua sự việc cho thấy hoạt động trải nghiệm vẫn còn những vấn đề cần được rà soát, chấn chỉnh. Thời gian tới, Sở sẽ tham mưu các giải pháp nhằm tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn cho học sinh, hạn chế những sự việc đáng tiếc tương tự.

Trước đó, theo báo VOV, báo cáo của Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein gửi Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết, thực hiện kế hoạch năm học 2026 - 2027, nhà trường tổ chức chương trình trải nghiệm cho 178 học sinh khối 9 tại TP Huế, thời gian từ tối thứ Sáu (ngày 25/9) đến chủ Nhật (ngày 27/9).

Khoảng 3 giờ ngày 27/9, trong thời gian lưu trú tại một khách sạn trên đường Trần Cao Vân (phường Thuận Hóa, TP Huế), nam sinh N.M.Q. được phát hiện rơi từ tầng 5 của khách sạn xuống, dẫn đến tử vong. Thời điểm xảy ra sự việc, đoàn trải nghiệm đang ngủ.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc trên.

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