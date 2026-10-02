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Nam sinh lớp 5 tử vong bất thường tại nhà: Hoàn cảnh gia đình

Lam Giang (Tổng hợp)
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Nạn nhân trong vụ việc là em N.T.Đ. (10 tuổi, học sinh lớp 5 một trường tiểu học trên địa bàn xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng).

Thông tin một nam sinh lớp 5 tử vong bất thường tại nhà, xảy ra tại xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng đã khiến dư luận bàng hoàng. Nạn nhân trong vụ việc là em N.T.Đ. (10 tuổi, học sinh lớp 5 một trường tiểu học trên địa bàn xã Cát Tiên).

Thông tin trên báo Dân Việt cho hay, tối ngày 1/10, người thân phát hiện cháu Đ. tử vong tại nhà trong tư thế treo cổ nên đã nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng địa phương.

Cơ quan chức năng xã Cát Tiên sau khi tiếp nhận tin báo đã có mặt, bảo vệ hiện trường, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nam sinh lớp 5 tử vong bất thường tại nhà: Hoàn cảnh gia đình - Ảnh 1.

Đ. là con út trong gia đình có 2 anh em. (Ảnh: Công an nhân dân)

Nguồn tin trên báo Công an nhân dân cho biết thêm, Đ. là con út trong gia đình có 2 anh em. Bố mẹ của Đ. đã ly hôn. Đ. và anh trai sống cùng bố tại xã Cát Tiên.

Chính quyền địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể xã Cát Tiên đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho Đ.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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