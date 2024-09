Tối 24-9, cơ quan chức năng huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra vụ tai nạn giao thông khiến 1 nam sinh tử vong.



Khoảng khắc nam sinh lớp 12 bị xe tải tông tử vong. Ảnh cắt từ clip

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 15 giờ 25 phút cùng ngày tại Km16+ 570, Quốc lộ 27 (đoạn qua xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, em V.M.T. (học sinh lớp 12, Trường THPT Y Jút) cùng 1 bạn học đi bộ băng ngang qua Quốc lộ 27.

Khi đến giữa đường, các em gặp nhiều xe cộ chạy 2 hướng ngược lại.

Đoạn clip do camera an ninh ghi lại cho thấy khi đến giữa đường, do thấy có nhiều xe cộ nên T. quay ngược vào lề đường.

Cùng lúc, xe tải mang BKS: 51D-432.XX do tài xế Đinh Quang H. (SN 1999, ngụ tỉnh Kon Tum) điều khiển lưu thông theo hướng huyện Cư Kuin - TP Buôn Ma Thuột chạy tới tông trúng em T.

Cú tông mạnh khiến T. văng ra xa, tử vong tại chỗ.