Nam sinh Huế bị đánh tại tiệm tạp hóa phải nghỉ học vì chấn động não

Ngày 8-4, gia đình em Ng.H.Th.Đ. (SN 2013, trú phường Mỹ Thượng, TP Huế) cho biết em đang nghỉ học tạm thời để theo dõi tình trạng chấn động não sau khi bị đánh tại tiệm tạp hoá.

Trước đó, ngày 7-4, gia đình đã đưa em Đ. đến thăm khám tại Bệnh viện Trung ương Huế. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán em bị chấn động não, kê đơn thuốc trong 5 ngày và dặn tái khám nếu xuất hiện các triệu chứng như đau đầu nhiều hoặc nôn.

Hình ảnh nam sinh bị đánh gây chấn động não. Ảnh cắt từ clip.

Theo người mẹ, hiện tâm lý của em Đ. vẫn còn hoảng sợ, đã được bác sĩ tư vấn, trấn an. Sau khi thăm khám, em được cho về nhà điều trị, uống thuốc và tiếp tục theo dõi.

Như Báo Người Lao Động Online đã thông tin, trước đó mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh bị một người đàn ông, được cho là chủ quán tạp hóa, liên tiếp dùng tay đánh vào mặt.

Đoạn clip ghi lại lúc người đàn ông chủ tiệm tạp hoá có "tác động vật lý" với nam sinh gây chấn động não.

Theo nội dung clip, thời điểm xảy ra sự việc vào trưa 6-4, nam sinh đang đứng gần tủ lạnh đựng kem tại quầy tạp hóa thì bất ngờ bị người đàn ông mặc áo vàng tiến đến hành hung. Hình ảnh cho thấy nạn nhân bị đánh khoảng 5-6 cú rất mạnh và ngã ra phía sau. Sự việc chỉ dừng lại khi có một phụ nữ vào can ngăn.

Nạn nhân sau đó được xác định là em Ng.H.Th.Đ. Gia đình đã làm việc với chủ quán, yêu cầu trích xuất camera, đồng thời gửi đơn trình báo đến công an phường. Cơ quan công an đã mời các bên liên quan đến làm việc để làm rõ vụ việc.

Lãnh đạo UBND phường Mỹ Thượng cho biết vụ việc xảy ra tại tiệm tạp hoá H.H. ở TDP Chiết Bi (phường Mỹ Thượng), người đàn ông có hành động đánh nam sinh là chủ quán. Các tình tiết dẫn đến việc người đàn ông chủ tiệm có "tác động vật lý" với nam sinh này đang được cơ quan công an làm rõ.

Theo người này thì đoạn clip ghi lại hành động nam sinh bị đánh lan truyền trên mạng xã hội chỉ là khúc sau của sự việc. Toàn bộ diễn biến câu chuyện này đã được công an trích xuất camera từ tiệm tạp hoá để phục vụ điều tra.

Tuy nhiên, vào tối cùng ngày xảy ra sự việc, khi nghe tin con mình bị đánh thì gia đình cháu Đ. cũng đã kéo đến tiệm tạp hoá và có những "tác động vật lý" đối với hai vợ chồng chủ tiệm. Hiện công an đang yêu cầu các bên tiến hành thăm khám, giám định thương tích để làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.