Nam sinh học giỏi thi ĐH xong đi làm shipper, vừa giao hàng xong thì nhận được giấy nhập học mà nghẹn ngào

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại khoảnh khắc một nam sinh là tài xế giao đồ ăn mở thư báo trúng tuyển Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Nhân vật chính trong video là Vương Gia Hạo, tân sinh viên vừa đỗ vào ngôi trường danh giá bậc nhất Trung Quốc này. Trước ống kính, chàng trai với gương mặt còn phảng phất nét ngây ngô từ tốn xé lớp bao bì bên ngoài, lần lượt lấy ra “Hướng dẫn nhập học”, “Thư gửi phụ huynh” và cuối cùng là tấm giấy báo trúng tuyển đỏ rực.

Hình ảnh Vương Gia Hạo mặc bộ đồng phục xanh của hãng giao đồ ăn, cầm trên tay giấy báo nhập học đỏ rực của Đại học Bắc Kinh

Điều khiến cộng đồng mạng thích thú hơn cả là Vương Gia Hạo vẫn khoác trên mình bộ đồng phục xanh dương đặc trưng của hãng giao đồ ăn. Trong video, thậm chí còn vang lên tiếng thông báo “Có đơn mới”, như nhắc rằng hành trình mưu sinh của cậu vẫn đang tiếp diễn ngay cả trong giây phút trọng đại này.

Khoảng 15h ngày 7/8, phóng viên Jimu News đã liên hệ được với Vương Gia Hạo. Khi ấy, cậu vừa hoàn tất chuyến giao hàng cuối cùng trong ca trưa, chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi, sạc pin điện thoại để sẵn sàng cho giờ cao điểm buổi tối. Theo chia sẻ của tân sinh viên, lịch làm việc thường ngày của cậu là từ 10h sáng đến 14h chiều, rồi tiếp tục từ 17h đến 20h tối, tổng cộng khoảng 7 tiếng mỗi ngày. Hôm nhiều nhất, cậu từng giao tới 52 đơn 1 ngày.

Gia Hạo kể, lúc bưu kiện chứa giấy báo trúng tuyển được chuyển đến, cậu đang bận rong ruổi giao đồ ăn. Cha cậu là người nhận thư và gọi điện thông báo tin vui. Ngay khi trở về nhà và nhận tấm giấy báo từ tay cha, Gia Hạo đã quay lại đoạn video “mở hộp” đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Vương Gia Hạo, 18 tuổi, quê ở thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc). Suốt những năm phổ thông, cậu luôn nằm trong nhóm 5 học sinh xuất sắc nhất lớp và trong kỳ thi đại học vừa qua, Gia Hạo đạt 631/750 điểm.

Sau khi kết thúc kỳ thi, Gia Hạo không muốn lãng phí kỳ nghỉ hè chỉ để chơi điện thoại. Cậu quyết định vừa ôn thi bằng lái vừa tìm việc để san sẻ gánh nặng kinh tế cho gia đình. Cuối cùng, cậu chọn công việc giao đồ ăn.

Trạm trưởng trạm giao hàng tại địa phương cho biết, Gia Hạo bắt đầu làm thêm từ giữa cuối tháng 7. Lúc mới đến, cậu ấy còn hơi rụt rè. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, dù mưa dầm hay nắng gắt, Gia Hạo vẫn bền bỉ bám việc, hiệu suất rất tốt. Tiếp xúc lâu mới thấy, tuy dáng người nhỏ nhắn nhưng bên trong cậu lại là một người đầy kiên trì và nghị lực.

Ảnh minh họa

Trước câu hỏi “Công việc giao đồ ăn vất vả như vậy, em có chịu nổi không?”, Vương Gia Hạo kể lại cho phóng viên nghe về ký ức thuở nhỏ. Mùa hè năm ấy, cậu theo cha mẹ ra đồng giúp hái táo, hái đào từ trên cây bỏ vào giỏ, rồi khuân lên xe ba bánh chở đi bán. Hình ảnh ấy đến nay vẫn in sâu trong tâm trí cậu. “Giao đồ ăn không phải lúc nào cũng phải đứng dưới nắng như vậy. Em còn có áo chống nắng, găng tay làm mát, khẩu trang, nên chưa bao giờ bị say nắng. Huống hồ, bố mẹ em đang làm việc ở công trường xây dựng, chắc chắn còn cực hơn em nhiều,” Gia Hạo nói.

Cậu cũng chia sẻ thêm, dù sinh ra và lớn lên ở thành phố Vận Thành, nhưng trước đây có nhiều con phố chưa từng đặt chân tới. Nhờ khoảng thời gian giao đồ ăn, cậu đã quen thuộc hơn với từng ngõ ngách nơi mình sống. “Ít nhất, lúc giao đồ ăn em cũng đã để lại cho em một vài kỷ niệm,” Gia Hạo chia sẻ.

Sau khi biết điểm thi đại học của Vương Gia Hạo, công ty giao hàng mà nam sinh làm việc đã tổ chức một buổi lễ chúc mừng đặc biệt. Nền tảng này cùng các đối tác địa phương đã trao tặng cho cậu học bổng 20.000 nhân dân tệ (khoảng 73 triệu đồng) và một chiếc xe đạp để làm phương tiện di chuyển.

Gia Hạo cho biết, ngoài Đại học Bắc Kinh, cậu cũng đăng ký vào một số trường khác. Tuy nhiên, cuối cùng cậu được nhận vào Học viện Điều dưỡng của Đại học Bắc Kinh. Trước thông tin này, một số cư dân mạng bày tỏ tiếc nuối khi cậu không trúng tuyển vào ngành “hot” hơn.

Tuy nhiên, Gia Hạo chia sẻ: “Dù ngành hiện tại không phải lựa chọn ưu tiên của em, nhưng em không có ý định thi lại. Khi đã vào trường, em sẽ nỗ lực học tập, phấn đấu thi cao học, rồi tiến sĩ. Chỉ có học thật tốt thì sau này mới mở được con đường rộng hơn cho bản thân.”

Hình ảnh chàng trai 18 tuổi trong bộ đồng phục xanh, tay cầm giấy báo trúng tuyển, phía sau là chiếc xe giao đồ ăn, đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người trẻ. Ở Gia Hạo, người ta nhìn thấy tinh thần không ngại khó, dám đối mặt với thử thách và sẵn sàng đón nhận mọi cơ hội dù nhỏ nhất. Con đường phía trước còn dài, nhưng với ý chí và nghị lực ấy, chàng tân sinh viên tin rằng mình sẽ viết tiếp những trang mới rực rỡ hơn cho cuộc đời.

Theo Sohu