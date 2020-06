Nam sinh hiếp dâm, sát hại bé gái 13 tuổi liệu có thoát án tử?

VKSND tỉnh Phú Yên đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Kim Phê (SN 2002, trú tại thôn Hòa Hậu, xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên) về tội giết người.

Theo xác minh, khoảng 19h30 ngày 17/6, Phê rủ nạn nhân Đ.T.K.H (SN 2007, ở thôn Phú Lương, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An) cùng nhóm bạn đến khu vực gành Đá Đĩa chơi.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Phê chở nạn nhân về nhà. Trên đường đi Phê nảy sinh ý định giao cấu nên chở nạn nhân vào khu vực rừng phi lao gần cầu An Hải (thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông).

Thấy H đang ngồi bấm điện thoại, Phê ôm chặt từ phía sau. Dù bị bất ngờ nhưng nạn nhân vẫn chống cự quyết liệt, đồng thời gọi điện cho chị ruột đến cứu thì bị Phê giật lấy điện thoại ném đi và dọa giết.

Hoảng sợ, H bỏ chạy thì Phê đuổi theo đánh và bóp cổ. Thấy nạn nhân nằm bất động, Phê đã thực hiện hành vi giao cấu với H. Thực hiện xong hành vi đồi bại, Phê đào một hố bỏ xác nạn nhân vào rồi lấp cát lại.

Về phía gia đình nạn nhân, sau khi nhận được cuộc điện thoại cầu cứu đã đi tìm nhưng không thấy nên trình báo cơ quan chức năng. Quá trình điều tra, công an xác định Phê là nghi phạm nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, Phê thừa nhận đã sát hại và chỉ nơi giấu xác nạn nhân trong rừng.

Bình luận về vụ án trên, luật sư Nguyễn Thu Anh (Đoàn luật sư Hà Nội) khẳng định, với diễn biến vụ việc như trên thì đối tượng Phê sẽ bị xử lý về tội giết người được quy định tại điểm b (khoản 1, Điều 123, BLHS 2015), với tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là "Giết người dưới 16 tuổi". Khung hình phạt của tội danh này từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.



"Qua thông tin báo chí cho thấy nghi phạm này sinh năm 2002 nên cần phải xác định rõ đối tượng đã đủ 18 tuổi hay chưa. Nếu đủ 18 tuổi trở lên, đối tượng sẽ phải chịu hình phạt cao nhất là tử hình về tội giết người.

Còn nếu chưa đủ 18 tuổi thì theo quy định khoản 5 (Điều 91, BLHS 2015) về nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội như sau: "Không xử phạt tù chung thân hoặc tử hình đối với người dưới 18 tuổi phạm tội".

Với quy định này, nếu Phê dưới 18 tuổi thì sẽ phải chịu án tù có thời hạn về hành vi sát hại cháu H", luật sư Anh phân tích.

Ở một khía cạnh khác, luật sư Vũ Đức Long (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội phải bảo đảm lợi ích tốt nhất của người dưới 18 tuổi và chủ yếu nhằm mục đích giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội phải căn cứ vào độ tuổi, khả năng nhận thức của họ về tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nguyên nhân và điều kiện gây ra tội phạm.

Theo khoản 1 (Điều 101, BLHS 2015) quy định mức phạt tù có thời hạn áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội là: "Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 18 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định".

Liên quan đến lời khai của đối tượng Phê về việc có hành vi quan hệ tình dục với nạn nhân H, luật sư Long cho rằng cần phải chờ kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng.

Theo đó, nếu thời điểm Phê thực hiện hành vi đồi bại mà nạn nhân H chưa tử vong thì đối tượng sẽ bị xử lý về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" được quy định tại Điều 142 (BLHS 2015).

Nếu kết luận H tử vong trước khi Phê thực hiện hành vi quan hệ tình dục thì đối tượng sẽ bị xử lý tội "Xâm phạm thi thể mồ mả, hài cốt" theo Điều 319 (BLHS).

"Hành vi phạm tội của Phê đã gây đau thương, mất mát không gì bù đắp được cho người thân của cháu bé nên cần thiết phải xử lý nghiêm minh mới có tác dụng răn đe, phòng ngừa tội phạm trong tình hình hiện nay", luật sư Long nói.