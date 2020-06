Vụ sát hại bé gái 13 tuổi ở Phú Yên: CA huyện đánh giá nhiều khả năng "bắt để tống tiền"

Chiều nay, 22/6, Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên đã bắt khẩn cấp đối với nghi phạm Phạm Kim Phê (SN 2002, ngụ thôn Hòa Hậu, xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên) để điều tra hành vi sát hại bé gái 13 tuổi.



Nạn nhân trong vụ án được xác định là bé gái Kim H. (13 tuổi, trú xã An Thạch, huyện Tuy An).

Trao đổi trên báo Người Lao Động, Công an huyện Tuy An cho biết qua quá trình xác minh, làm rõ từ các nguồn tin và nhiều tài liệu đã thu thập được, ban đầu Công an huyện Tuy An đánh giá vụ việc có nhiều khả năng bắt để tống tiền. Từ đó cơ quan điều tra mới xác định và chỉ đạo đi sâu điều tra đối tượng Phạm Kim Phê là 1 trong nhóm 6 bạn đã đi chơi cùng với nạn nhân đêm xảy ra sự việc (17/6).

Hiện trường vụ án mạng (Ảnh: Người Lao Động)

Cũng trên báo này, đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Phó giám đốc Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên cho biết hiện các cán bộ vẫn đang đấu tranh rất căng thẳng với nghi phạm.

"Hiện Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên vẫn đang đấu tranh. Căng thẳng lắm", đại tá Nghĩa nói.

Trước đó, tối 17/6, cháu H. có xin phép gia đình đi ăn cùng nhóm bạn 6 người, trong đó có Phê. Đến khoảng 23h, chị gái H. nhận được điện thoại, nghe đầu kia có tiếng hét "chị ơi cứu em" rồi tắt máy.



Ngay sau đó gia đình ngay lập tức gọi lại nhiều lần nhưng điện thoại H. chỉ đổ chuông mà không có ai bắt máy. Dự cảm sự việc chẳng lành, gia đình đã tìm đến một số người bạn đi cùng với H vào buổi tối hôm đó để tìm hiểu thì được cho biết nhóm đã về từ sớm. Khi về, H không đi cùng nhóm mà đi một mình.

Khu vực em H bị sát hại và chôn cất thi thể

Đến trưa 21/6, thi thể bé gái được phát hiện rừng dương - giáp ranh giữa xã An Ninh Đông và xã An Hải (huyện Tuy An).

Qua đấu tranh tại cơ quan công an, bước đầu Phê đã khai nhận sau khi đi chơi về, Phê chở bị hại nhưng không đưa về nhà mà chở đến khu vực rừng dương thuộc xã An Ninh Đông rồi ra tay sát hại.

Sau khi ra tay sát hại, nghi phạm này đã moi cát lấp nạn nhân lại. Thời gian nghi phạm ra tay được xác định nằm trong khoảng thời gian 23 giờ đến 24 giờ đêm 17/6, tức ngay sau khi chị gái nạn nhân nhận được điện thoại của em với lời kêu cứu "chị ơi, cứu em!" rồi tắt máy.

(Tổng hợp)