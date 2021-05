Nam sinh ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương với tấm lưng cháy nắng phồng rộp: 2 lần tham gia chống dịch Covid-19, dù vất vả nhưng vẫn kiên cường chiến đấu

Bắc Giang đang là một trong những điểm nóng của dịch Covid-19. Số lượng ca nhiễm tăng nhanh chóng khiến lực lượng y tế phải đối mặt với áp lực và cường độ công việc rất lớn. Những hình ảnh các bác sĩ mệt lả đến ngất xỉu trong bộ đồ bảo hộ kín mít được chia sẻ trên mạng xã hội khiến ai cũng cảm phục trước tinh thần làm việc quên mình của các "chiến sĩ" áo trắng.



Mới đây, hình ảnh một nhân viên y tế với tấm lưng đỏ ửng, phồng rộp vì cháy nắng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Nhân vật chính trong bức ảnh là Nguyễn Phúc Đăng Ninh, nam sinh năm 4 trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Tấm lưng đỏ ửng, phồng rộp sau lớp áo bảo hộ kín mít

Sau khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, đoàn của trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã nhanh chóng lên đường và có mặt tại Bắc Giang từ ngày 16/5 và trong đợt cao điểm, mỗi ngày phải lấy mẫu cho hơn 20.000 người dân, công nhân.

Đoàn tình nguyện có 212 sinh viên và một số giáo viên, đa phần có kinh nghiệm phòng chống dịch COVID-19 vì họ từng tham gia công tác lấy mẫu, xét nghiệm trong đợt dịch bùng phát tại Hải Dương.

Nguyễn Phúc Đăng Ninh là một trong những nam sinh tình nguyện lên đường sang Bắc Giang chống dịch. Chia sẻ với chúng tôi, Ninh cho biết dù từng tham gia chống dịch ở Hải Dương trước đó nhưng cường độ và hoàn cảnh làm việc trong đợt dịch lần này ở Bắc Giang vẫn khắc nghiệt hơn nhiều.

Nguyễn Phúc Đắc Ninh từng tham gia chống dịch Covid-19 ở Hải Dương hồi tháng 2

"Hoàn cảnh công việc rất vất vả. Do thời tiết nắng nóng, khác hẳn với lúc chống dịch ở Hải Dương nên mọi người mau xuống sức và có nhiều người bị say nắng. Sáng 26/5, khi lấy mẫu xét nghiệm ở núi Hiểu (Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang), nhiều bạn đã ngất vì say nắng. Có nhiều bạn cả người đỏ ứng hết lên, phải nằm tạm xuống đất nghỉ ngơi", Ninh chia sẻ.

Giữa trời nắng nóng 35-36 độ, đoàn giáo viên, sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương vẫn phải làm việc trong bộ đồ bảo hộ kín mít. Số lượng người phải xét nghiệm Covid-19 ngày một tăng cao, mọi người đều phải cố gắng hết mình để hoàn thành khối công việc khổng lồ.

Một số sinh viên ngất xỉu trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

"Từ thành viên đến nhóm trưởng, thầy cô ai cũng mệt mỏi say nắng nhưng đều cố gắng hết mình, nhóm tình nguyện của trường vẫn làm việc từ 7h sáng đến 12h trưa 26/5 tại Núi Hiểu và từ 16h đến 23h20. Sinh viên thì đến tận hơn 1h đêm mới được nghỉ ngơi còn các thầy cô thì phải đến 2-3h mới được chợp mắt ngủ tạm, sáng mai 6h30 lại bắt đầu tiếp tục công việc", Ninh cho biết.

Đoàn trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương khi tham gia chống dịch Covid-19 ở Hải Dương hồi tháng 2

Dù mệt mỏi, vất vả nhưng cả đoàn vẫn giữ vững tinh thần lạc quan, chiến đấu với dịch bệnh. "Hầu như tất cả sinh viên tham gia chống dịch ở Bắc Giang lần này đều không về nhà ăn Tết để ở lại Hải Dương chống dịch lần trước. Chúng mình là nhóm giàu kinh nghiệm nhất trong trường được cử sang Bắc Giang chống dịch lần này. Dù vất vả nhưng ai cũng kiên cường chiến đấu với dịch bệnh", Ninh chia sẻ.