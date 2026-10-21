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Nam sinh đấm cô giáo ngay trên bục giảng ở Hà Nội: Hé lộ nguyên nhân

Lam Giang (Tổng hợp)
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Ông Nguyễn Nam Hà, Bí thư Đảng ủy xã Nội Bài (Hà Nội) cho biết, nam sinh trong sự việc có học võ.

Liên quan đến đoạn clip nam sinh lao vào đấm cô giáo ngay trên bục giảng xảy ra tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (xã Nội Bài, Hà Nội) gây bức xúc dư luận, theo thông tin trên báo Dân trí, sáng 21/10, một lãnh đạo Công an TP Hà Nội xác nhận cơ quan công an đã bắt khẩn cấp nam sinh này.

Trên báo VietNamNet, ông Nguyễn Nam Hà, Bí thư Đảng ủy xã Nội Bài (Hà Nội) cũng cho hay cơ quan công an đang tạm giữ nam sinh này để phục vụ công tác xác minh, điều tra. Ông Hà thông tin, nam sinh này có học võ. Vào hôm xảy ra sự việc là trong lúc kiểm tra bài cũ, nam sinh không giữ được bình tĩnh nên đã có hành động bột phát, đấm cô giáo.

Báo VOV thông tin thêm, đại diện nhà trường cho biết đã nắm được thông tin phản ánh. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã làm việc với cơ quan công an để phối hợp giải quyết, đồng thời báo cáo Sở GD&ĐT Hà Nội.

Nam sinh đấm cô giáo ngay trên bục giảng ở Hà Nội: Hé lộ nguyên nhân - Ảnh 1.

Camera trong lớp ghi lại diễn biến sự việc. (Ảnh: Cắt từ clip)

Cũng theo đại diện nhà trường, hiện nữ giáo viên đã ổn định sức khỏe và tinh thần, đang nghỉ ngơi tại nhà. Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ các nội dung liên quan đến vụ việc.

Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết sẽ trực tiếp cùng đoàn công tác đến trường để nắm bắt tình hình, xác minh vụ việc. Dự kiến, Sở sẽ có văn bản thông tin về sự việc trong ngày hôm nay (21/10).

Trước đó trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip trích xuất từ camera an ninh trong lớp học ghi lại cảnh một nam sinh bất ngờ hành hung cô giáo khi cô đang đứng trên bục giảng. Thời điểm xảy ra sự việc, nhiều học sinh đang đứng ở trong lớp, bất ngờ, nam sinh này lao vào đánh cô trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Bị đánh, cô giáo đau đớn, ôm đầu loạng choạng đi về phía bàn giáo viên. Các học sinh trong lớp cũng lập tức can ngăn và đỡ cô giáo.

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