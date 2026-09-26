Chàng trai này cho biết đã có lúc anh muốn bỏ cuộc vì lịch trình dày đặc, nhưng sau tất cả anh vẫn tốt nghiệp với điểm số cao.

Kỹ sư vận tải Bill Zhou (Los Angeles, Mỹ) được nhận vào chương trình Thạc sĩ kỹ thuật tại ngôi trường mơ ước UC Berkeley, California vào năm 2022. Thế nhưng, trở ngại lớn nhất với Zhou lại là chi phí thuê nhà đắt đỏ tại California. Theo anh, một số nơi có giá 1.500-2.000 USD/tháng (tương đương 39-52 triệu đồng) cho một căn hộ một phòng ngủ.

Sau khi tính toán, Bill Zhou đã đưa ra một giải pháp có vẻ không tưởng: dùng máy bay để đi học vào 3 ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần.

“Tôi biết mình sẽ làm việc ở LA sau khi tốt nghiệp vì vẫn yêu thích công việc và công ty hiện tại. Tôi cảm thấy không đáng khi phải chi quá nhiều tiền thuê nhà ở khu vực xung quanh trường. Thêm vào đó, căn hộ tôi đang thuê tại LA có mức giá hợp lý và nếu phá vỡ hợp đồng, sẽ rất khó để tìm lại một nơi có mức giá tương tự”, Zhou chia sẻ.

Bill Zhou đi học bằng máy bay 3 ngày trong tuần

238 chuyến bay trong một năm để đi học

Trong bài đăng trình bày chi tiết hành trình đi học suốt một năm, Zhou cho biết anh đặt trước toàn bộ các chuyến bay và tận dụng tối đa chương trình khách hàng thân thiết của các hãng hàng không nội địa.

Bill Zhou từng bay với 100 hãng hàng không và đã tích lũy gần 1,6 triệu km vào cuối năm 2023. Việc tích lũy quãng đường bay, mua vé sớm và săn đúng các đợt khuyến mại của hãng giúp kỹ sư trẻ giảm đáng kể chi phí di chuyển.

Một ngày đi học điển hình của Zhou bắt đầu từ 3h40 sáng. Anh thức dậy, lái xe khoảng 30 phút rồi đáp chuyến bay từ Los Angeles đến Sân bay Quốc tế San Francisco lúc 6h. Sau khi hạ cánh, Zhou ăn sáng, làm bài tập và trả lời email trong phòng chờ sân bay khoảng một tiếng. Tiếp đó, anh đi tàu rồi bắt thêm một chuyến buýt để đến trường, kịp giờ học lúc 10h.

Zhou lên lịch trình các chuyến bay

Các lớp học kết thúc lúc 14h, nhưng Zhou thường ở lại trường để gặp bạn cùng lớp, làm dự án và hoàn thành bài tập. Đến 17h, kỹ sư 26 tuổi rời trường, ra sân bay để kịp chuyến bay lúc 19h về Los Angeles. Anh thường về đến nhà vào khoảng 21h30.

“Thông thường, thời gian đi lại một chiều giữa nhà tôi ở LA và lớp học là 4-5 tiếng. Tôi đã dành tổng cộng 75.955 phút để di chuyển, tương đương 53 ngày. Thành thật mà nói, tôi từng nghĩ đến việc bỏ cuộc nhưng lúc đó đã quá muộn để tìm nhà, hơn nữa tôi cũng đã đặt hết vé rồi”, Zhou cho biết.

Lịch trình di chuyển dày đặc khiến Bill Zhou kiệt sức trong những tháng đầu tiên. Anh phải tranh thủ ngủ bù vào cuối tuần.

Trong một năm, kỹ sư này thực hiện tổng cộng 238 chuyến bay và chi dưới 5.600 USD (145 triệu đồng) cho toàn bộ chi phí di chuyển, bao gồm vé phương tiện giao thông công cộng từ sân bay đến trường và Wi-Fi trên máy bay.

Theo Zhou, lịch học tại UC Berkeley cũng giúp anh tránh được giai đoạn cao điểm mùa hè, khi giá vé máy bay thường tăng cao.

Zhou tại lớp học

Trong khi đó, theo trang web tìm kiếm bất động sản Zillow, giá thuê thấp nhất cho một căn hộ tại Berkeley vào đầu tháng 7/2023 là khoảng 1.000 USD/tháng (26 triệu đồng). Nếu thuê nhà với mức giá này, Bill Zhou sẽ phải chi ít nhất 9.000 USD (233 triệu đồng) cho tiền nhà trong suốt thời gian học. Như vậy, kế hoạch di chuyển bằng máy bay giúp anh tiết kiệm ít nhất 3.400 USD (88 triệu đồng).

Không khuyên người khác làm theo

Zhou gần như không phải đối mặt với tình trạng chuyến bay bị hoãn khiến anh đến lớp muộn, bởi các chuyến bay đầu ngày thường có tỷ lệ đúng giờ cao. Hành trình đi học của anh diễn ra khá “trơn tru”, ngoại trừ một số trường hợp như tai nạn trên cao tốc hoặc tàu đến muộn. Zhou chưa từng vắng mặt trong bất kỳ buổi học nào và tốt nghiệp với GPA 3,88/4.

Tuy vậy, Bill Zhou không khuyên bất cứ ai học theo cách của mình. “Đối với tôi, đường đến trường không phải hành trình đáng sợ mà là những chuyến du ngoạn nhỏ đáng giá. Tôi rất vui khi được tận hưởng chúng nhưng không phải ai cũng cảm thấy như vậy. Đây có lẽ là một trong những điều điên rồ nhất tôi từng làm và cảm giác khi vượt qua được thật tuyệt vời. Quan trọng là tôi đã làm hết sức mình và quyết tâm đạt được mục tiêu của bản thân”, Zhou nói.

Theo Business Insider