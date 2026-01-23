Nam sinh bị người đàn ông đấm liên tiếp vào đầu: Tiền sử bệnh của đối tượng hành hung

Từ chiều tối ngày hôm qua (22/1), mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông hành hung nam sinh giữa đường. Theo nội dung clip, sau va chạm giao thông, người đàn ông đã lao tới nam sinh để chửi mắng rồi dùng tay đập liên tiếp vào đầu em. Trước sự hung hãn của đối phương, nam sinh gần như không thể phản kháng.

Chứng kiến sự việc, nhiều người dân xung quanh đã chạy tới tìm cách ngăn cản. Một phần sự việc đã được người dân ghi lại rồi chia sẻ lên mạng xã hội.

Được biết sự việc xảy ra trên đoạn đường gần khu vực Kênh Liêm, phường Hồng Gai (Quảng Ninh).

Hôm nay (23/1), thông tin trên báo VTC News, lãnh đạo Công an phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc một nam sinh THCS bị hành hung sau va chạm giao thông.

Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin từ mạng xã hội, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh và bước đầu xác định người đàn ông hành hung nam sinh là Ngô Duy H. (SN 1990, trú tại phường Hà Lầm). Bản thân H. được xác định mắc bệnh tâm thần phân liệt thể Paranoid và đang điều trị bằng thuốc theo chỉ định.