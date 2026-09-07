Nam sinh 15 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc 9 ngày đã được tìm thấy, tiết lộ bất ngờ từ gia đình

Trước đó, K. rời nhà từ tối 28/8. Nam sinh hiện đã trở về nhà an toàn.

Những ngày qua, thông tin về nam sinh 15 tuổi tên N.T.K. (trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội) mất liên lạc với gia đình nhiều ngày đã nhận được sự quan tâm của dư luận.

Sau khi trang Fanpage Công an thành phố Hà Nội đăng tải thông tin về vụ việc, trên mạng xã hội, mọi người cũng chia sẻ thông tin, mong nam sinh sớm bình an trở về. Mới đây, nhiều người vui mừng khi được biết, gia đình đã tìm thấy K.

Chia sẻ trên báo VietNamNet, chị Cao Thị Ng. (40 tuổi, mẹ của K.) cho hay, sau khi rời khỏi nhà vào tối ngày 28/8, nam sinh đi đến khu vực Ngọc Hồi (Hà Nội). Tại đây, gia đình cũng bị mất dấu của K. do thời điểm này có đoàn tàu đi qua nên camera không ghi lại được hành trình tiếp theo.

Nam sinh K. đã trở về nhà an toàn. (Ảnh: Fanpage Công an thành phố Hà Nội)

Đêm cùng ngày, K. ngồi một mình bên đường ở Ngọc Hồi. Rất may, có một người dân ở xã Thường Tín đi ngang qua, dừng lại hỏi han. Biết K. không biết đi đâu, về đâu, người này đã đưa nam sinh về nhà nghỉ ngơi.

Suốt thời gian rời nhà, K. ở lại tại nhà người dân này. Người đã cưu mang K. không dùng Facebook mà chỉ dùng Zalo và Tiktok. Đến ngày 6/9, khi đang xem Tiktok, người này tình cờ nhìn thấy thông tin tìm kiếm nam sinh nên đã liên hệ với gia đình K.

Nhận được cuộc gọi, gia đình chị Ng. vô cùng mừng rỡ và lập tức xuống tận nơi đón con về.

Chia sẻ thêm trên báo Dân trí, người thân của K. cho hay, trong những ngày rời nhà, nam sinh rất nhớ gia đình nhưng không dám liên lạc vì người thân không tha thứ. Hiện tại, tâm lý của K. đã ổn định, vui vẻ hơn. Thầy cô và bạn bè cũng đến thăm hỏi, động viên tinh thần nam sinh.

Gia đình bày tỏ sự biết ơn các cơ quan báo chí, cộng đồng mạng đã chia sẻ thông tin giúp tìm thấy K.