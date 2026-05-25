HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nam sinh 15 tuổi không có mặt ở điểm thi vào lớp 10, công an xã lập tức đến tận nhà làm rõ lý do

Hương Trà
|

Trong ngày thi đầu tiên, thí sinh T.V.T, sinh năm 2011, học sinh Trường THCS Quỳnh Thanh (xã Quỳnh Anh), đã gặp phải sự cố.

Sáng nay (25/5), 49.372 thí sinh lớp 9 tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 – 2027 đã đến 73 điểm thi trong toàn tỉnh Nghệ An để bước vào môn thi đầu tiên, môn Ngữ văn với hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút.

Trong buổi thi đầu tiên, thông tin từ công an xã Quỳnh Anh (tỉnh Nghệ An), trong lúc lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông tại các điểm thi thì nhận được tin báo thí sinh T.V.T. (15 tuổi, học sinh trường THCS Quỳnh Thanh) vẫn chưa có mặt.

Lực lượng chức năng lập tức phối hợp cùng giáo viên sử dụng xe ô tô tìm đến tận nhà để đón thí sinh đến điểm thi. Lý do thí sinh này đến điểm thi muộn là do ngủ quên. Nam thí sinh may mắn vẫn kịp khắc phục sự cố, đến thi đúng giờ.

Đoạn clip ghi lại một phần diễn biến sự việc đã nhận được sự chú ý của dư luận.

Nam sinh ngủ quên được công an xã tới tận nhà đón đến điểm thi đúng giờ. (Nguồn: Công an xã Quỳnh Anh, Nghệ An).

Nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, những ngày qua các hội đồng thi ở tỉnh Nghệ An đã hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, an ninh trật tự, điện, nước, phòng cháy chữa cháy và phương án dự phòng trước các tình huống thời tiết cực đoan. Công tác tập huấn quy chế, nghiệp vụ coi thi cũng đã được triển khai cho toàn bộ lực lượng tham gia kỳ thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã phối hợp với lực lượng Công an, y tế, giao thông và thanh niên tình nguyện để hỗ trợ thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi; đồng thời tăng cường các giải pháp phòng chống gian lận công nghệ cao.

Bức ảnh mẹ, con trai và chú chó chụp nửa đêm "gây sốt" MXH: Câu chuyện cảm động phía sau
Tags

tin nóng

thi vào lớp 10

kỳ thi vào lớp 10

đáp án môn văn thi vào lớp 10

đề thi vào lớp 10

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

01:15
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

01:30
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

01:02
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại