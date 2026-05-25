Nam sinh 15 tuổi không có mặt ở điểm thi vào lớp 10, công an xã lập tức đến tận nhà làm rõ lý do

Sáng nay (25/5), 49.372 thí sinh lớp 9 tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 – 2027 đã đến 73 điểm thi trong toàn tỉnh Nghệ An để bước vào môn thi đầu tiên, môn Ngữ văn với hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút.

Trong buổi thi đầu tiên, thông tin từ công an xã Quỳnh Anh (tỉnh Nghệ An), trong lúc lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông tại các điểm thi thì nhận được tin báo thí sinh T.V.T. (15 tuổi, học sinh trường THCS Quỳnh Thanh) vẫn chưa có mặt.

Lực lượng chức năng lập tức phối hợp cùng giáo viên sử dụng xe ô tô tìm đến tận nhà để đón thí sinh đến điểm thi. Lý do thí sinh này đến điểm thi muộn là do ngủ quên. Nam thí sinh may mắn vẫn kịp khắc phục sự cố, đến thi đúng giờ.

Đoạn clip ghi lại một phần diễn biến sự việc đã nhận được sự chú ý của dư luận.

Nam sinh ngủ quên được công an xã tới tận nhà đón đến điểm thi đúng giờ. (Nguồn: Công an xã Quỳnh Anh, Nghệ An).

Nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, những ngày qua các hội đồng thi ở tỉnh Nghệ An đã hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, an ninh trật tự, điện, nước, phòng cháy chữa cháy và phương án dự phòng trước các tình huống thời tiết cực đoan. Công tác tập huấn quy chế, nghiệp vụ coi thi cũng đã được triển khai cho toàn bộ lực lượng tham gia kỳ thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã phối hợp với lực lượng Công an, y tế, giao thông và thanh niên tình nguyện để hỗ trợ thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi; đồng thời tăng cường các giải pháp phòng chống gian lận công nghệ cao.