Nam shipper 35 tuổi bất ngờ phát hiện nhiễm HIV, chết lặng khi bác sĩ chỉ ra chi tiết rùng mình

“Đây là câu chuyện khiến tôi ám ảnh nhất trong phòng khám”. Bác sĩ kể lại ca bệnh của một người giao hàng 35 tuổi, nước da sạm nắng, gương mặt hằn dấu mệt mỏi của những ngày rong ruổi mưa nắng. Anh đến bệnh viện chỉ để làm xét nghiệm xin giấy khám sức khỏe định kỳ. Kết quả trả về như một cú sét đánh xét nghiệm kháng thể HIV dương tính.

“Bác sĩ có nhầm không? Tôi không bừa bãi, cũng không dùng chất kích thích…”. Người đàn ông nói trong tiếng nghẹn, mắt đỏ hoe vì mất ngủ suốt đêm.

Khi được hỏi kỹ tiền sử, một chi tiết mà chính anh từng xem nhẹ dần lộ ra. Nửa năm trước, anh từng xăm một hình nhỏ ở tiệm ven đường, giá rẻ, làm nhanh, không quan tâm dụng cụ có được vô trùng hay không. Khi đó, anh chỉ nghĩ đơn giản là một vết thương nhỏ, vài hôm là lành.

Sau khi tiến hành điều tra dịch tễ và đối chiếu các xét nghiệm, bác sĩ nhận định khả năng cao virus HIV đã xâm nhập qua lần xăm hình không đảm bảo an toàn đó.

Ảnh tạo bởi AI

Không chỉ lây qua quan hệ tình dục

Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, tính đến cuối năm 2023, trong các ca nhiễm HIV được báo cáo, lây truyền qua đường máu vẫn chiếm khoảng 12,5%. Một phần đáng kể liên quan đến xăm hình trái phép, xỏ khuyên không đảm bảo vệ sinh, dùng chung kim tiêm hoặc các dụng cụ sắc nhọn.

Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng “không quan hệ bừa bãi thì sẽ không nhiễm HIV”. Đây là quan niệm sai lầm. HIV có ba con đường lây truyền chính gồm đường tình dục, đường máu và từ mẹ sang con. Trong đó, lây qua đường máu lại thường bị xem nhẹ vì diễn ra âm thầm, khó nhận biết.

Tại một số tiệm cắt tóc, xăm hình, làm đẹp hoạt động chui, dụng cụ không được tiệt trùng nghiêm ngặt. Chỉ cần có máu nhiễm virus còn sót lại, HIV hoàn toàn có thể truyền sang người tiếp theo. Trong điều kiện kín, còn tồn dư máu, virus có thể sống sót nhiều giờ, thậm chí lâu hơn người ta tưởng.

Phát hiện sớm mới là chìa khóa sống còn

Điều đáng lo là giai đoạn đầu nhiễm HIV thường không có triệu chứng rõ rệt. Thời kỳ tiềm ẩn có thể kéo dài từ 8 đến 10 năm, trong khi hệ miễn dịch bị tổn thương dần mà người bệnh không hề hay biết. Không ít trường hợp chỉ phát hiện khi đi khám sức khỏe hoặc khi bệnh đã tiến triển.

Bác sĩ cho biết, việc xét nghiệm HIV định kỳ giúp phát hiện sớm và mở ra cơ hội điều trị hiệu quả. Hiện nay, nhiều bệnh viện và trung tâm kiểm soát bệnh tật có dịch vụ xét nghiệm ẩn danh, miễn phí, bảo mật thông tin. Với người đã nhiễm, việc theo dõi tải lượng virus và số lượng tế bào CD4+ T là cơ sở quan trọng để đánh giá khả năng miễn dịch và điều chỉnh phác đồ điều trị.

Nam shipper 35 tuổi cuối cùng đã chấp nhận điều trị. Từ cú sốc ban đầu đến lúc dần ổn định tinh thần là cả một quá trình. Với sự hỗ trợ của bác sĩ tâm lý và nhân viên xã hội, anh quay lại công việc quen thuộc. “Mỗi ngày đi giao đồ ăn, thấy người ta cười nói, tôi cũng muốn sống như họ”, anh nói.

HIV không phải là căn bệnh của “một nhóm người nào đó”, và cũng không phải câu chuyện ở đâu xa. Nó có thể đến từ những lựa chọn tưởng chừng rất nhỏ trong đời sống thường ngày. Hiểu đúng để không hoảng loạn, nhưng cũng không chủ quan, là cách tiếp cận cần thiết để tự bảo vệ sức khỏe của chính mình và cộng đồng.

Nguồn và ảnh: kan.com