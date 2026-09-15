Nam rapper bị ghét nhất thế giới kiếm 412 tỷ đồng/1 đêm

Dù bị ghét đến đâu, thì mỗi lần nam rapper trở lại làng nhạc đều suy chuyển.

Ngày 4/9, Ye tổ chức đêm diễn thứ hai thuộc chuỗi concert Ye Live in Chicago tại Soldier Field, khép lại hai đêm diễn liên tiếp tại thành phố quê nhà. Theo số liệu được ghi nhận, đêm diễn thu về 15,76 triệu USD (khoảng 412 tỷ đồng), vượt qua kỷ lục trước đó của Beyoncé để trở thành đêm diễn có doanh thu cao nhất lịch sử Soldier Field. Trước đó một ngày, Ye đã có đêm diễn đầu tiên tại cùng địa điểm. Tổng cộng, hai đêm diễn ngày 3 và 4/9 bán sạch 129.562 vé, mang về khoảng 29,8 triệu USD. Lượng khán giả thực tế được ước tính khoảng 142.000 người.

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Con số 15,76 triệu USD cũng khiến đêm diễn tại Chicago trở thành một trong những đêm diễn có doanh thu cao nhất lịch sử rap/hip-hop. Tuy nhiên, nếu xét trên phạm vi toàn cầu và chỉ tính doanh thu của một đêm diễn, Ye không giữ kỷ lục tuyệt đối. Thành tích cao nhất hiện thuộc về chính nam rapper với đêm diễn tại SoFi Stadium (Los Angeles) hồi tháng 4/2026, khi doanh thu được ghi nhận ở mức 18 triệu USD.

Ye Live in Chicago không chỉ gây chú ý bởi doanh thu lịch sử. Đây còn được xem là màn trở về quê nhà đặc biệt của Ye. Nam rapper lớn lên tại Chicago và đây là lần đầu anh biểu diễn ở quy mô lớn tại thành phố này kể từ sự kiện nghe trước album Donda vào năm 2021. Đêm diễn thứ hai càng trở nên đặc biệt khi Ye đưa lên sân khấu khoảng 20 nghệ sĩ và cộng sự từng đồng hành với mình qua nhiều giai đoạn sự nghiệp. Kid Cudi, Travis Scott, Chief Keef, Big Sean, 2 Chainz, Rick Ross, Young Thug, Don Toliver, Lupe Fiasco, Common, Twista... lần lượt xuất hiện, biến concert thành một sân khấu quy tụ nhiều thế hệ của hip-hop.

Quy mô concert Homecoming của Ye

Việc nhiều tên tuổi lớn cùng xuất hiện tại quê nhà của Ye giúp đêm diễn mang màu sắc của một lễ hội âm nhạc thay vì chỉ đơn thuần là một concert quảng bá album. Phần sân khấu cũng được đầu tư ở quy mô lớn. Trung tâm sân vận động là cấu trúc bán cầu khổng lồ mô phỏng Trái Đất, kết hợp hệ thống ánh sáng, hiệu ứng thị giác tạo nên không gian trình diễn đậm đặc nghệ sĩ tính của Ye.

Thành tích thương mại này càng đáng chú ý nếu đặt trong hành trình nhiều biến động của Ye. Từ một nhà sản xuất tại Roc-A-Fella Records, anh từng bước trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất của hip-hop đương đại. Ye tạo dấu ấn ngay từ đầu những năm 2000 với vai trò nhà sản xuất, nổi bật qua phần âm nhạc trong The Blueprint của Jay-Z. Sau đó, anh bước lên vị trí nghệ sĩ solo với bộ ba album The College Dropout, Late Registration và Graduation. Những sản phẩm này góp phần phá vỡ định kiến rằng hip-hop đại chúng phải xoay quanh hình ảnh gangsta rap, đồng thời đưa cách tiếp cận âm nhạc của Ye đến với lượng khán giả rộng hơn.

Nam rapper là biểu tượng rap/hip-hop Mỹ

Đến 808s & Heartbreak, Ye tiếp tục thay đổi diện mạo của rap khi đưa Auto-Tune và màu sắc u tối, giàu tính tự sự vào âm nhạc. Sau đó, My Beautiful Dark Twisted Fantasy được giới phê bình đánh giá là một trong những album hip-hop nổi bật nhất mọi thời đại, trong khi Yeezus và The Life of Pablo tiếp tục cho thấy xu hướng thử nghiệm và phá vỡ giới hạn thể loại của nam rapper.

Cuộc hôn nhân tốn giấy mực báo chí của Ye và Kim Kardashian

Song song với âm nhạc, Ye từng xây dựng đế chế thời trang Yeezy và trở thành tỷ phú nhờ sự hợp tác với Adidas. Tuy nhiên, những năm sau đó cũng chứng kiến hàng loạt biến động khi anh vướng nhiều tranh cãi liên quan đến phát ngôn, đồng thời chấm dứt quan hệ hợp tác với nhiều đối tác lớn như Adidas, Balenciaga và Def Jam. Từ đây, khối tài sản giảm sút, thậm chí có thời điểm Ye chạm mốc phá sản.

Cuộc hôn nhân với Kim Kardashian cũng kết thúc sau nhiều năm, kéo theo chuỗi khủng hoảng của Ye. Suốt những năm qua, Ye bị khán giả nhiều nơi tẩy chay, truyền thông gọi là "rapper bị ghét nhất thế giới". Làn sóng phản đối Ye vì những phát ngôn nhạy cảm trong quá khứ khiến nam rapper bị châu Âu "cấm cửa", thậm chí còn bị nước Anh cấm nhập cảnh và không cấp phép tổ chức concert vào tháng 4 năm nay.

Ye gây bão toàn cầu với concert mang cả Trái Đất lên sân khấu nhưng bị nước Anh "cấm cửa"

Tuy vậy, sức ảnh hưởng của Ye đến cộng đồng rap/hip-hop vẫn rất lớn. Từ năm 2024 đến 2026, Ye chuyển sang giai đoạn hoạt động độc lập. Sau các dự án VULTURES cùng Ty Dolla $ign, nam rapper tiếp tục phát hành album solo Bully và khởi động chuỗi Ye Live Concert Tour mà không dựa vào sự hậu thuẫn của các hãng đĩa hay đơn vị phát hành lớn.