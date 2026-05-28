Nam rapper 28 tuổi bị bắt vì buôn bán ma túy, cảnh sát thu giữ loạt chất cấm

Rapper Kodak Black bị bắt hôm 28/5 với cáo buộc buôn bán chất cấm MDMA liên quan đến một vụ việc xảy ra tại bang Florida, Mỹ hồi năm ngoái, theo thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Orange.

Nam rapper 28 tuổi, tên thật là Bill Kapri, dự kiến ra hầu tòa vào chiều 29/5 (giờ địa phương) để đối mặt với cáo buộc liên quan đến ma túy. Vụ việc được cho là xảy ra trong một cuộc khám xét của cảnh sát tại thành phố Orlando hôm 24/11/2025.

Theo báo cáo của cảnh sát, các sĩ quan đã có mặt tại hiện trường sau khi nhận được cuộc gọi 911 thông báo về tiếng súng nổ. Khi tới nơi, lực lượng chức năng tiến hành khám xét các phương tiện xuất hiện gần khu vực xảy ra vụ việc.

Rapper Kodak Black

Báo cáo cho biết Bill Kapri đã tiếp cận các sĩ quan và quan sát quá trình khám xét xe. Cảnh sát cáo buộc họ tìm thấy trong cốp xe một túi chứa khoảng 56 gram cần sa được đóng gói trong các túi niêm phong có nhãn mác, cùng một hộp kim loại chứa nhiều viên thuốc màu hồng.

Một phó cảnh sát trưởng cho biết kết quả kiểm tra sơ bộ xác định các viên thuốc màu hồng dương tính với MDMA, loại chất kích thích thường được biết đến với tên gọi thuốc lắc. Ngoài ra, một sĩ quan cũng khai rằng đã phát hiện một chiếc túi chứa giấy tờ tùy thân của Kapri, tiền mặt và một chai thuốc Promethazine Hydrochloride.

Trong hồ sơ vụ việc còn có hình ảnh được lấy từ trang Instagram của Kodak Black, cho thấy một chiếc kéo màu hồng và túi màu hồng mà các điều tra viên cho rằng chính là vật được phát hiện trong quá trình khám xét và chứa các chất cấm nói trên.

“Những người có mặt tại hiện trường đều được hỏi liệu chiếc túi hoặc các vật dụng bên trong có thuộc sở hữu của họ hay không, và tất cả đều phủ nhận, bao gồm cả Bill Kapri”, báo cáo nêu.

Tài liệu cũng cho biết khi được thông báo về số tiền có trong túi, Kapri đã nhiều lần yêu cầu cảnh sát giao lại số tiền này cho mình với lý do đó là tiền của công ty anh. Tuy nhiên, nam rapper không nhận chiếc túi hay bất kỳ vật dụng nào bên trong là của mình.

Luật sư của Kodak Black hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Nguồn: ABC News