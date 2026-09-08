Nam NSƯT xin nghỉ phép 3 ngày về cưới vợ rồi lại đi, U60: "Chân thành đội ơn vợ"

"Thôi thì vợ cứ luôn làm hậu phương vững chắc cho anh như thế này Tuyết Trịnh nhé", nam NSƯT viết.

Hình ảnh đăng kèm status của Hoàng Hải và vợ.

NSƯT Hoàng Hải vừa chia sẻ khoảnh khắc tình cảm bên bà xã Tuyết Trịnh trước khi trở lại Hà Nội làm phim mới. Trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ đăng tải hình ảnh nắm tay vợ, ánh mắt âu yếm nhìn người bạn đời. Kèm theo đó, anh viết: "Được ở thêm với vợ con mấy hôm rồi lại ra Hà Nội làm phim mới. Thôi thì vợ cứ luôn làm hậu phương vững chắc cho anh như thế này Tuyết Trịnh nhé. Xin chân thành đội ơn vợ".

Dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy tình cảm của Hoàng Hải nhanh chóng nhận được sự chú ý. Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước cách nam nghệ sĩ dành lời ngọt ngào cho bà xã, đồng thời trêu rằng có một người vợ luôn ủng hộ chồng như vậy là điều đáng quý.

Một số bình luận của cư dân mạng: "Có bao giờ lâu lâu chị lại hỏi: thế anh vẫn chưa đi đóng phim à không anh?"; "Khéo thế này thì ai bì được đây"; "Đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão anh nhé", "Ối dồi ôi Tình thế chứ lị"; "Cứ ôm về bạc tỉ có mà vợ cho đi cả đời ông Hải ạ".

Đây không phải lần đầu NSƯT Hoàng Hải dành những lời biết ơn cho người bạn đời. Trước đó, nam nghệ sĩ từng gây chú ý khi nhắc tới sự hy sinh và cảm thông của vợ trong suốt nhiều năm anh theo đuổi nghiệp diễn.

Chia sẻ trên VTC News, Hoàng Hải cho biết anh từng cảm thấy có lỗi với vợ vì thường xuyên phải xa nhà để đi đóng phim. Đáng nhớ, ngay cả thời điểm kết hôn, nam nghệ sĩ cũng chỉ xin đoàn phim nghỉ đúng 3 ngày rồi lại trở lại trường quay.

"Tôi còn nhớ khi chuẩn bị cưới vợ, tôi đang làm phim Biển lặng ở Quảng Ngãi. Lúc đó tôi xin phép nghỉ 3 ngày để về quê làm đám cưới, đúng 3 ngày sau tôi xách balo đi", Hoàng Hải nói.

Dù chồng thường xuyên vắng nhà vì công việc, bà xã Hoàng Hải vẫn thông cảm, ủng hộ và trở thành hậu phương để anh yên tâm theo đuổi nghệ thuật. Chính sự thấu hiểu ấy khiến nam nghệ sĩ luôn trân trọng và biết ơn người bạn đời.

NSƯT Hoàng Hải sinh năm 1968 tại Hà Nội. Anh tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2012.

Nam nghệ sĩ ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Cảnh sát hình sự, Dòng sông phẳng lặng, Gió làng Kình, Đừng bắt em phải quên, Mê cung, Hồ sơ cá sấu, Mặt nạ gương... Với lối diễn xuất tự nhiên, Hoàng Hải được đông đảo khán giả yêu mến qua nhiều vai diễn trên màn ảnh nhỏ. Hiện tại, gia đình anh đang sinh sống tại Đà Nẵng.