Nam NSƯT vay nợ, nghèo khổ, đổi đời sau khi lấy vợ: Nói thẳng về bà xã

Tùng Ninh
|

"Bà xã tôi có kinh tế, có ô tô, nhà riêng", MC Quyền Linh nói.

Vừa qua, tại kênh Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu, NSƯT Quyền Linh đã chia sẻ bước ngoặt khi chuyển từ diễn viên sang làm MC và lấy vợ doanh nhân.

Anh nói: "Ngày xưa đi đóng phim, tôi đóng hết một phim cũng chưa bao giờ có nổi một triệu trong tay. Nhưng tới khi làm MC, một ngày tôi kiếm được 2 tới 3 triệu. Cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn luôn.

Tới lúc đó, tôi mới nghĩ tới việc lập gia đình, cưới vợ sinh con. Trước đó tôi không dám nghĩ tới vì tiền đâu mà lấy vợ, lo cho gia đình.

Nhiều khi tôi chỉ mơ ước có một chỗ nào rộng 6m2, đủ để vừa một cái xe máy và hai vợ chồng một đứa con ở là xong. Tôi cứ ước mơ mãi rồi cạn kiệt trong suy nghĩ vì mơ hoài không được.

Mãi tới khi làm MC tôi mới thay đổi được vận mệnh, rồi lập gia đình xong lại càng thay đổi nữa vì bà xã tôi có kinh tế, có ô tô, nhà riêng. Cô ấy có nhiều thứ còn tôi chỉ là con số 0. Mọi số 0 đều nằm ở tôi hết, không tiền bạc, không nhà cửa, không xe cộ, không có gì hết.

Vì thế, gặp được bà xã tôi có được chỗ dựa về tinh thần. Tôi an tâm hơn làm nghề, không còn mượn tiền nhiều như xưa nữa và có mượn cũng không tới mức lo không có tiền trả người ta.

Đó là sự thay đổi lớn, rõ ràng lắm, gần như một bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời tôi luôn, nhất là sau khi tôi có gia đình, có con cái. Đó là động lực của tôi, giúp tôi có nhiều niềm vui, hạnh phúc, niềm tin, động lực để làm việc kiếm tiền, tiếp tục bước trên chặng đường đam mê của mình.

Người ta nói, hậu phương rất quan trọng. Nếu phía sau tôi không có ai thì tôi cũng lo lắm, cứ nay đây mai đó, tỉnh nọ tỉnh kia, không có nơi nào để về, cứ lang thang chỗ nọ chỗ kia".

Được biết, Quyền Linh từng trải qua thời kỳ nghèo khó trước khi lấy vợ. Anh nói: "Tôi bươn chải ở Sài Gòn này một mình một ngựa, không người thân, không nhà cửa, không nơi nương tựa. Tất cả đều nằm ở chữ không.

Tôi nhớ ngày đó tôi phải mượn tiền mọi người trong đoàn phim, mượn từ âm thanh, ánh sáng tới phục trang, quay phim… Ai tôi cũng mượn, ai mượn được là mượn.

Đến giờ tôi không nhớ đã trả hết tiền cho người ta chưa. Ai đòi thì tôi trả chứ không nhớ trả hết chưa".

