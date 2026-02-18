Nam NSƯT U80 ở Mỹ dạy dỗ đàn em

Vừa qua, tại chương trình Nụ cười vàng, danh hài Hoài Tâm đã chia sẻ việc được NSƯT Bảo Quốc dạy dỗ khi tập hai vở kịch dài diễn Tết.

Anh nói: "Đây là hai vở hài kịch chứ không phải bi kịch vì Tết thì cần hài để mang lại niềm vui, tiếng cười. Tuy nhiên, có ba sáu Bảo Quốc ở đây để dạy dỗ các con cháu phải có nề nếp. Hồi nãy ba sáu Bảo Quốc đã dạy dỗ tôi về kịch.

Hoài Tâm

Lúc tập kịch, tôi cứ quen máu hài, nên nói cái gì cũng phải thật hài, thật vui. Ba Bảo Quốc thấy vậy liền nhắc thẳng và dạy tôi rằng, đóng kịch thì có lúc vui, nhưng cũng có lúc phải lắng lại, kéo không khí lại".

Nghệ sĩ Bảo Quốc nghe vậy liền nói: "Kịch là kịch, tấu hài là tấu hài. Dù là hài kịch thì vẫn là kịch, không phải tấu hài. Trong hài kịch có vui cười, nhưng vẫn phải sự sâu lắng, không phải lúc nào cũng cười ồ ạt, phải giữ được cái tính kịch của một vở kịch dài.

Phải có những phút lắng lại thì khán giả mới theo được vở kịch, cứ cười hoài thì khán giả không biết được vở kịch nói về cái gì. Người nghệ sĩ trên sân khấu phải có những cái chốt để khán giả hiểu được vở kịch.

Thực ra nghề nghiệp mấy chục năm qua của tôi là diễn kịch, nên tôi muốn giữ tính kịch của mình và biết cái gì thì bảo các con cháu thôi, chứ không phải dạy dỗ gì cả.

Bảo Quốc

Cái hay của hai vở kịch Tết lần này là nhiều cảnh, nhưng cảnh nào cũng vui. Để làm được một vở kịch dài không hề dễ dàng. Tôi thấy vở kịch này đi từ đầu tới cuối đều vui, các nghệ sĩ trẻ diễn rất thật, rất đạt".

NSƯT Bảo Quốc là gương mặt gạo cội của sân khấu cải lương và tấu hài Việt Nam, xuất thân từ đại gia tộc cải lương Thanh Minh - Thanh Nga lừng lẫy. Với nét diễn duyên dáng, hóm hỉnh nhưng không kém phần sâu sắc, ông đã ghi dấu ấn đậm nét qua hàng trăm vai diễn, từ những anh hề hoạt bát đến các nhân vật có nội tâm phức tạp. Đỉnh cao sự nghiệp của ông gắn liền với nhiều giải thưởng danh giá, minh chứng cho tài năng và sự cống hiến bền bỉ suốt nhiều thập kỷ.

Hiện tại, dù đã bước sang tuổi xế chiều và định cư tại Mỹ, nghệ sĩ Bảo Quốc vẫn giữ được ngọn lửa nghề đáng ngưỡng mộ. Ông không chọn cách nghỉ ngơi hoàn toàn mà vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trên các sân khấu hải ngoại để tri ân khán giả.

Trong mắt các nghệ sĩ trẻ, ông không chỉ là một bậc tiền bối tài hoa mà còn là tấm gương về đạo đức nghề nghiệp và lối sống mực thước, giản dị. Sự tôn trọng mà hậu bối dành cho ông đến từ chính sự khiêm nhường và lòng tận tâm chỉ dạy cho thế hệ đi sau.