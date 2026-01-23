Nam NSƯT từng bỏ nghề, rời TP.HCM về quê nuôi gà vịt: Đêm giật mình mồ hôi đầm đìa

Vừa qua, tại chương trình Lời tự sự, NSƯT Kim Tiểu Long đã chia sẻ về thời gian bỏ nghề, rời TP.HCM về quê của mình. Anh nói: "Đã có thời gian tôi bỏ nghề. Không hiểu sao trong những năm tháng đó tôi không được may mắn.

Con người mà, có những lúc không toàn vẹn. Tôi gặp đủ thứ chuyện, từ sức khỏe đến công việc. Tôi đi hát nhiều quá nên bị khan tiếng, không còn hơi. Bao nhiêu năm trời tôi vật vã, đến chu kỳ đó tôi phải bị bệnh. Tôi hiểu được điều ấy nhưng vẫn muốn bỏ nghề vì không thể hát được, mệt mỏi quá.

Tôi còn rời TP.HCM về quê rồi. Ở quê, tôi nuôi gà, vịt, chăn trâu chăn bò, làm nông, trồng cây, sống tách rời xã hội.

Nhưng thực sự lúc đó tôi ở nhà buồn lắm. Đã đi hát, bước chân lên sân khấu, ăn cơm Tổ nghiệp rồi thì khó mà bỏ nghề được. Tôi nằm ngủ toàn mơ thấy đi hát, mặc đồ cổ trang diễn cải lương, cảm giác y như thật. Tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi chảy đầm đìa.

Vì thế nên tôi biết mình không thể bỏ nghề được. Nghiệp còn vướng với tôi nhiều lắm. Tôi bắt đầu liên lạc với các đoàn hát dưới tỉnh để đi hát lại. Đi hát dần dần, tôi có lại sức khỏe, giọng hát và làm được nhiều điều tôi mong muốn. Từ đó, tôi trở lại thành phố, làm việc lại bình thường.

Tôi cố gắng sống tốt để được các đạo diễn, bầu show tin tưởng. Tôi nhìn các nghệ sĩ đi trước làm nghề để học hỏi theo. Các cô chú chỉ cần làm gì hay là tôi "ăn cắp" liền. Tôi học theo rất nhanh. Khi vào việc, tôi đem những cái đó ra áp dụng.

Cũng có lúc thăng trầm, tôi gặp chuyện buồn chuyện vui. Nhưng đến giờ nhìn lại tôi phải cảm ơn cuộc đời. Nhờ những buồn vui đó mà tôi lắng đọng lại được con người mình. Tới ngày hôm nay, tôi cố gắng sống tốt đẹp, có giá trị hơn và làm những gì có ích hơn cho xã hội".

NSƯT Kim Tiểu Long là một trong những gương mặt tiêu biểu của làng cải lương Việt Nam những năm 1990 - 2000. Sở hữu ngoại hình điển trai như tài tử điện ảnh cùng giọng ca ngọt ngào, anh nhanh chóng chiếm trọn tình cảm của khán giả mộ điệu. Tên tuổi của anh gắn liền với danh xưng "Bạch mã hoàng tử" nhờ phong thái hào hoa trên sân khấu.

Trong suốt sự nghiệp, Kim Tiểu Long đã để lại dấu ấn sâu sắc qua nhiều vở cải lương kinh điển như Trâm Hoa Mai hay Vợ là tất cả. Không chỉ giới hạn ở cải lương, anh còn lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và ca nhạc, khẳng định sự đa năng của một người nghệ sĩ thực thụ.

Dù có khoảng thời gian định cư tại nước ngoài, ngọn lửa đam mê với nghệ thuật truyền thống trong anh chưa bao giờ tắt. Anh thường xuyên trở về quê hương để thực hiện các dự án âm nhạc và biểu diễn phục vụ công chúng.