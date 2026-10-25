Nam NSƯT nghỉ hưu nói thẳng: "Có dám đổi không? Tôi đổi luôn"

"Xin thưa với các bạn, tôi cũng mấy chục năm lao động miệt mài, làm việc quần quật, nhặt nhạnh được chút tiền còm" – NSƯT Chí Trung nói.

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Chí Trung đã tới thủ đô của Phần Lan trong chuyến du lịch xuyên các nước Bắc Âu của mình. Nam nghệ sĩ tâm sự: "Chào cả nhà, tôi đang đứng ở Helsinki thủ đô của Phần Lan.

Trong chuyến du lịch 10 ngày tại Bắc Âu này, tôi đã đi tới thủ đô của Đan Mạch, Phần Lan, Thụy Điển và Nauy.

Tại thủ đô của Nauy, tôi được vào một quán phở của người Việt Nam mở tại thủ đô. Các bạn làm ăn rất tốt nhưng vì giá cả ở đây rất cao, tiền thuê nhà cũng cao nên giá phở lên đến 700 nghìn đồng một bát.

Tất nhiên tôi không ăn vì trong tour du lịch của tôi đã được lo ăn uống đầy đủ lắm rồi. Tôi cứ tưởng giá cao thế này thì chỉ bán cho người bản xứ được thôi nhưng khi bước vào mới thấy nhiều người Việt Nam đến ăn.

Tôi di chuyển bằng tàu thủy băng qua các vùng biển Bắc Âu và hôm nay thì tới được Phần Lan".

Tiếp đó, anh đáp thẳng những lời đồn đoán về bản thân mình: "Nhiều người hỏi, sao tôi đi chơi nhiều thế, tiền đâu mà đi. Vâng, tôi nghỉ hưu rồi, có một khoản tiền tiết kiệm suốt mấy chục năm nên giờ cứ thế bỏ ra đi thôi.

Tôi đi chơi với khẩu hiệu là tiêu hết, quyết không còn tiền trong ngân hàng. Tôi đi du lịch, thưởng ngoạn cuộc sống và vẫn để một chút tiền tiết kiệm phòng thân cho mình sau này, không phải dựa vào con cái. Thậm chí có thể hỗ trợ cho cháu, thế là được.

Một vài người bảo tôi sướng thế, giàu thế, đi du lịch suốt ngày. Xin thưa với các bạn, tôi cũng mấy chục năm lao động miệt mài, làm việc quần quật, nhặt nhạnh được chút tiền còm.

Tôi hỏi các bạn một câu, các bạn có dám đổi tôi với các bạn không? Tức là đổi toàn bộ tiền tài, danh vọng tôi có, một căn nhà ở và đôi chút ảnh hưởng để lấy tuổi trẻ của các bạn.

Các bạn có dám đổi không? Tôi sẵn sàng đổi luôn. Nói vậy thôi, con người ta sinh ra mỗi người chỉ một lần trong đời các bạn ạ. Đừng nghe ai nói kiếp sau kiếp trước, hóa kiếp nọ kia. Hãy cứ sống một kiếp sống trọn vẹn. Chúng ta ai cũng giống nhau cả.

Hãy tận hưởng cuộc sống đi! Không ai cho mình niềm vui đâu, chỉ có tự mình tạo ra thôi. Tôi đã trải qua đủ hạnh phúc và khổ đau nên hiểu ra được điều đó. Hãy chơi đi, vui đi! Hãy vui như chưa từng vui bao giờ!".