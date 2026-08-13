Nam NSƯT miền Nam nói thẳng về Lệ Quyên

NSƯT Đại Nghĩa nhận xét thẳng về Lệ Quyên.

Mới đây, chương trình Biến hóa bất ngờ đã lên sóng với sự tham gia của ba thí sinh Khải Trần, Phương Thảo và Quốc Hiếu. Mở màn chương trình là tiết mục hóa thân thành Sơn Tùng M-TP của Khải Trần.

Đình Toàn

Nghệ sĩ Đình Toàn nhận định: "Bạn có lợi thế chất giọng miền Bắc, có những khoảnh khắc khiến người nghe nhắm mắt lại cũng nghe ra giọng Sơn Tùng. Tuy nhiên, chất giọng của bạn vẫn dày hơn bản gốc, cách xử lý cần mềm và mỏng hơn để đạt độ tương đồng cao hơn".

Nhật Kim Anh đánh giá: "Hình ảnh đã được đầu tư khá chỉn chu nhưng vẫn còn thiếu một vài chi tiết để tạo cảm giác thuyết phục hơn. Anh Đại Nghĩa có tới 11 bộ tóc giả, bạn có thể hỏi mượn để hóa trang giống Sơn Tùng hơn".

NSƯT Đại Nghĩa cho biết: "Dù tiết mục chưa thể giống hoàn toàn Sơn Tùng M-TP nhưng lại mang giá trị giải trí rất lớn. Tôi ngồi xem mắc cười lắm. Không phải lúc nào cũng cần giống tuyệt đối, quan trọng là khán giả nhớ đến mình. Có thể đây là Sơn Tùng M-TP phiên bản say rượu nhưng chính điều đó lại tạo nên dấu ấn rất riêng".

Đại Nghĩa

Đình Toàn đáp lại: "Tôi đang phân vân đây là thi ca nhạc hay đi xem hài". Đại Nghĩa tiếp lời rằng chính yếu tố bất ngờ và giải trí cũng là một phần tạo nên sức hút.

Tiếp theo, thí sinh Phương Thảo hóa thân thành Lệ Quyên. Đình Toàn cho biết: "Khi cánh cửa sân khấu mở ra, điều đầu tiên gây ấn tượng với tôi chính là hình ảnh và phong cách rất giống Lệ Quyên.

Tôi đặc biệt thích những đoạn nấc, cách cười trước phần dạo nhạc cũng như thần thái của bạn rất giống Lệ Quyên. Tuy nhiên, bạn nên nhấn mạnh hơn phần ánh mắt lim dim vốn là nét đặc trưng của Lệ Quyên để phần hóa thân hoàn thiện hơn".

Nhật Kim Anh thốt lên: "Mới nghe câu đầu tiên, tôi phải quay sang hỏi anh Nghĩa vì tưởng chương trình đang mở đĩa nhạc của Lệ Quyên. Đến khi bạn bước ra sân khấu còn bất ngờ hơn nữa vì cả hình ảnh lẫn chất giọng đều rất thuyết phục.

Bạn gần như không cần giả quá nhiều, bản thân bạn đã có màu giọng khá giống Lệ Quyên".

Nhật Kim Anh

NSƯT Đại Nghĩa nhận xét cả Lệ Quyên: "Điểm hay trong giọng hát của Lệ Quyên là rất tròn, rất đầy, đặc biệt những nốt cao có chút xước và chuyển từ giọng thật sang giả thanh rất mượt.

Bạn àm được điều đó rất tốt. Độ rung, nét xước trong giọng hát đều rất giống".

Thí sinh Quốc Hiếu chọn hóa thân thành Hoàng Hải. Đại Nghĩa cho rằng: "Ca khúc có quãng giọng quá cao khiến Quốc Hiếu gặp nhiều áp lực. Giọng bạn vốn rất vang và khỏe. Tôi luôn chờ đợi phần thi của bạn vì những vòng trước rất ấn tượng. Hôm nay có lẽ do tập luyện quá nhiều nên giọng bị hao mòn đôi chút. Thật sự hơi tiếc".

Nhật Kim Anh cũng đồng tình: "Đoạn lên tông và xử lý giả thanh chưa đạt như mong muốn. Khúc đầu em hát rất đẹp. Giá như giữ được phong độ đó đến hết bài thì sẽ rất hoàn hảo. Có lẽ thời gian tập luyện liên tục khiến sức khỏe bị ảnh hưởng. Nhưng nhìn chung đây vẫn là một phần trình diễn tốt".

Đình Toàn nói: "Tôi ghi nhận Quốc Hiếu sở hữu chất giọng đẹp và ngoại hình khá giống Hoàng Hải, song chính độ khó của ca khúc khiến bạn gồng quá nhiều ở những đoạn cao trào".