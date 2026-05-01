Nam NSƯT mang quân hàm Thượng tá, cưới vợ là công nhân xưởng may: U70 sống bình yên trong biệt thự 1.000m² ở Hà Nội

NSƯT Quang Tèo sinh năm 1962, là nghệ sĩ hài quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả. Anh từng có nhiều năm công tác tại Nhà hát Kịch nói Quân đội và mang quân hàm Thượng tá trước khi nghỉ hưu. Với lối diễn mộc mạc, duyên dáng và gần gũi, nam nghệ sĩ ghi dấu ấn qua hàng loạt vai diễn hài dân gian, đặc biệt gắn liền với hình ảnh “đại gia chân đất” quen thuộc trên màn ảnh.

Không chỉ có sự nghiệp thành công, Quang Tèo còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân bền chặt bên người vợ ngoài ngành giải trí. Bà xã anh từng làm công nhân xưởng may, nhiều năm âm thầm chăm lo gia đình để chồng yên tâm theo đuổi nghệ thuật. Hai vợ chồng cũng từng trải qua hơn chục năm hiếm muộn trước khi chào đón cặp sinh đôi. Sau gần 40 năm hoạt động nghệ thuật, ở tuổi 64, NSƯT Quang Tèo sở hữu khối tài sản đáng chú ý với nhiều bất động sản giá trị. Nổi bật trong số đó là biệt thự sân vườn rộng khoảng 1.000m² tại ngoại thành Hà Nội, được xem là nơi nghỉ ngơi, thư giãn của gia đình mỗi dịp cuối tuần.

Biệt thự sân vườn rộng 1.000m² của gia đình NSƯT Quang Tèo tọa lạc tại huyện Thạch Thất, ngoại thành Hà Nội. Cơ ngơi được xây dựng theo phong cách tân cổ điển, mang dáng dấp bề thế với không gian rộng rãi, nhiều mảng xanh và khuôn viên được chăm chút kỹ lưỡng.

Bên trong khuôn viên có hồ cá, khu đỗ xe ô tô, khu thư giãn ngoài trời cùng nhiều cây xanh tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Đây là nơi gia đình nam nghệ sĩ thường nghỉ ngơi vào dịp cuối tuần sau những ngày làm việc bận rộn. Từ cổng vào cho tới chòi nghỉ giữa sân vườn, hàng loạt cây cảnh giá trị được bài trí khắp khuôn viên, cho thấy sự đầu tư công phu cũng như niềm yêu thích đặc biệt của NSƯT Quang Tèo với không gian sống xanh và yên bình.

Bên ngoài bề thế và đẳng cấp, không gian bên trong biệt thự của NSƯT Quang Tèo cũng gây ấn tượng bởi sự sang trọng và đầy đủ tiện nghi. Nội thất được thiết kế theo phong cách cầu kỳ, ấm cúng với nhiều chất liệu cao cấp, tạo cảm giác vừa xa hoa vừa gần gũi.

Nam nghệ sĩ cho biết nhiều món đồ trong nhà là quà được khán giả yêu mến gửi tặng trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật nên anh luôn trân trọng và gìn giữ cẩn thận. Ngoài ra, căn biệt thự còn có khu vực trưng bày rượu vang được sưu tầm từ nhiều nơi, thể hiện sở thích riêng của gia chủ. Tầng 2 của ngôi nhà được bố trí 2 phòng ngủ cùng một phòng thờ riêng biệt. Các phòng ngủ đều có ban công rộng thoáng, hướng ra khuôn viên xanh mát. Tại đây còn đặt bộ bàn ghế bằng đồng đúc nổi bật, là nơi gia đình có thể ngồi thư giãn, ngắm khung cảnh yên bình của vùng ngoại thành Thạch Thất, Hà Nội.