Nam NSƯT gây tranh cãi khi làm một chuyện với con nuôi Vũ Linh: "Ai chửi thì cứ chửi"

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long đã gây tranh cãi khi song ca cùng con gái nuôi cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và thậm chí còn bế bổng cô trên sân khấu cùng nhiều hành động thân mật.



Kim Tiểu Long và Hồng Loan

Trước sự việc này, nam nghệ sĩ ưu tú lên tiếng: "Rất nhiều bạn bè, anh chị em và khán giả hỏi tôi về việc này. Có nhiều ý kiến trái chiều, xuôi chiều, có người thương kẻ ghét, người phản đối.

Nhưng ai chửi thì chửi, tôi mặc kệ. Tôi là nghệ sĩ mà. Nghệ sĩ thì đem lời ca tiếng hát ra phục vụ khán giả là chuyện bình thường.

Tôi là nghệ sĩ, lại là kép, nếu tôi không song ca cùng cô đào Hồng Loan này thì song ca với những cô đào khác chứ có gì đâu. Tôi không song ca với Hồng Loan thì song ca với Thoại Mỹ, Bình Tinh…

Tôi đi hát, bầu show mời tôi song ca với ai thì tôi hát với người đó. Đó là chuyện bình thường chứ có gì đâu. Không riêng gì Hồng Loan, mọi ca sĩ khác tôi đều hát thôi.

Tôi chỉ hát thôi, tôi có đi ăn cắp ăn trộm gì đâu mà sợ, tôi có làm gì có tội đâu. Tôi chỉ biết lên hát phục vụ khán giả, bà con. Ai thương tôi thì tôi cảm ơn mà có chửi tôi tôi cũng cảm ơn. Tôi có làm gì sai trái mà phải lo sợ.

Ai chửi tôi thì cứ chửi, tôi cứ hát. Tôi không làm gì xấu xa, không ăn trộm ăn cắp.

Lúc đó là tôi ngẫu hứng, đến đó thì lên hát, không tập tành từ trước. Tôi cũng phải lo cho cuộc sống của mình, đâu có gặp Hồng Loan thường xuyên để mà sinh chuyện nọ chuyện kia.

Nhớ nha, tôi không hát với Hồng Loan thì cũng hát với cô đào khác. Càng chửi tôi càng hát. Nghề của tôi là hát nên tôi phải hát, hát với ai cũng là hát.

Tôi coi Hồng Loan như đứa em mà trước giờ tôi thương các em tôi, đứa nào tôi cũng thương hết, không phân biệt ai. Đứa nào tôi cũng có thể hát chung, cần thì tôi giúp đỡ.

Khán giả đang mong muốn tôi song ca thì tôi song ca. Tôi chẳng suy nghĩ gì, mình là nghệ sĩ thì phải hát, có một khán giả ngồi coi thì tôi vẫn hát. Đầu óc tôi không biết tính toán gì cả, nên không đắn đo. Tôi sống rất vô tư".