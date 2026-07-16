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Nam NSƯT đình đám cưới lần 3, vợ mới là nữ diễn viên nóng bỏng, đã yêu 1 năm?

PV
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Động thái của cặp đôi NSƯT và mỹ nhân nổi tiếng này khiến dân mạng xôn xao.

Sau nhiều năm liên tục vướng tin đồn hẹn hò nhưng luôn giữ im lặng, NSƯT Việt Anh và diễn viên Quỳnh Nga cuối cùng cũng chính thức công khai chuyện tình cảm. Động thái mới của cặp đôi không chỉ khiến người hâm mộ bất ngờ mà còn làm dấy lên nghi vấn cả hai đang chuẩn bị về chung một nhà khi nam diễn viên liên tục có những phản hồi đầy ẩn ý trước lời chúc mừng của bạn bè.

Clip hẹn hò của Quỳnh Nga và Việt Anh ở Nga

Tối 15/7, Việt Anh và Quỳnh Nga đồng loạt đăng tải đoạn video ghi lại chuyến công tác kết hợp nghỉ dưỡng tại Nga. Trong những thước phim lãng mạn, nam diễn viên luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho bạn gái khi nhiệt tình chụp ảnh, kiên nhẫn dỗ dành mỗi lúc cô "giận dỗi" và còn bế bổng Quỳnh Nga xoay nhiều vòng giữa khung cảnh thơ mộng.

Những khoảnh khắc ngọt ngào nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác và lời chúc phúc từ đồng nghiệp lẫn khán giả.

Nam NSƯT đình đám cưới lần 3, vợ mới là nữ diễn viên nóng bỏng, đã yêu 1 năm?- Ảnh 1.

Việt Anh tiết lộ anh và Quỳnh Nga chính thức hẹn hò từ khoảng 1 năm nay

Chia sẻ với Dân trí, Việt Anh xác nhận mối quan hệ giữa anh và Quỳnh Nga đã bước sang một giai đoạn mới. Nam diễn viên cho biết cả hai từ những người bạn thân, anh em thân thiết đã chuyển sang tìm hiểu và yêu nhau được khoảng 1 năm. Theo Việt Anh, anh cảm thấy đây là thời điểm phù hợp để công khai chuyện tình cảm với công chúng.

Ngay sau khi cặp đôi xác nhận hẹn hò, nhiều nghệ sĩ trong showbiz lập tức "đẩy thuyền" chuyện cưới xin. MC Vân Hugo bình luận dưới bài đăng của Việt Anh: "Ê nha, có khi nào chúng tôi sắp được ăn cỗ không bác ơi". Thay vì né tránh, nam diễn viên thẳng thắn đáp: "Có lẽ... bác ơi", khiến người hâm mộ càng thêm tin rằng ngày vui của cặp đôi không còn xa.

Nam NSƯT đình đám cưới lần 3, vợ mới là nữ diễn viên nóng bỏng, đã yêu 1 năm?- Ảnh 2.

Việt Anh và Quỳnh Nga được nhận xét là đẹp đôi

Nam NSƯT đình đám cưới lần 3, vợ mới là nữ diễn viên nóng bỏng, đã yêu 1 năm?- Ảnh 3.

Trong khi Việt Anh điển trai, phong độ...

Nam NSƯT đình đám cưới lần 3, vợ mới là nữ diễn viên nóng bỏng, đã yêu 1 năm?- Ảnh 4.

...thì Quỳnh Nga cũng sở hữu nhan sắc quyến rũ, nóng bỏng

Từ Mỹ, diễn viên Diệu Hương cũng hào hứng nhắn nhủ mong được nhận thiệp cưới sớm để kịp sắp xếp công việc và đặt vé về Việt Nam chung vui. Việt Anh vui vẻ đáp lại bằng lời cảm ơn sự nhiệt tình của đàn em.

Khi một người hàng xóm hỏi: "Hàng xóm sắp có cỗ cưới rồi anh?", nam NSƯT tiếp tục đáp: "Mời tiện quá em nhỉ". Những màn đối đáp này càng làm nhiều người cho rằng Việt Anh đang tính chuyện kết hôn lần thứ ba.

Nam NSƯT đình đám cưới lần 3, vợ mới là nữ diễn viên nóng bỏng, đã yêu 1 năm?- Ảnh 5.

Cặp đôi được cho là sắp tổ chức đám cưới

Trước khi công khai tình cảm, Việt Anh và Quỳnh Nga đã có khoảng 7 năm liên tục bị khán giả "đẩy thuyền". Hai người nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện, du lịch, hội họp bạn bè và từng hợp tác trong nhiều bộ phim truyền hình.

Dù liên tục bị đặt nghi vấn "phim giả tình thật", cả hai đều khẳng định chỉ là bạn bè thân thiết. Đến nay, sau một năm chính thức yêu nhau, họ mới quyết định chia sẻ tin vui với người hâm mộ.

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sao Việt

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