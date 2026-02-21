Nam NSƯT 64 tuổi: "Tôi vừa đi về nhà vừa khóc nức nở"

Mới đây, tại chương trình Nét Việt, nghệ sĩ ưu tú Công Ninh đã chia sẻ về sự nghiệp của mình. Anh nói: "Tôi rất thích làm diễn viên. Từ thời nhỏ tôi đã thích xem cải lương, xem kịch trên tivi và mơ ước được trở thành diễn viên.

Công Ninh

Một trong những lí do khiến tôi mơ ước làm diễn viên là thấy trong phim họ ăn uống những cảnh rất ngon. Lúc đó nhà tôi nghèo lắm nên thấy họ ăn ngon là thèm. Có những bàn tiệc trong phim rất lớn, các diễn viên ăn uống ngon lành. Tôi ước mai mốt được làm diễn viên để ăn uống ngon như vậy.

Bây giờ làm diễn viên tôi mới biết diễn viên ăn uống ra sao, ngồi trong phim trường gần như tôi không ăn được gì".

Chia sẻ về quá trình thực hiện ước mơ, nam nghệ sĩ kể: "Lớn lên, tôi thực hiện mơ ước đó bằng cách ráng thi vào trường Sân khấu Điện ảnh, lúc đó là trường Nghệ thuật Sân khấu 2. Trường khi đó còn nhỏ lắm. May mắn được Tổ thương và anh em đồng nghiệp giúp đỡ nên tôi đậu hẳn á khoa. Tôi nghĩ lúc đó mặt mày tôi cũng sáng sủa lắm, không đến nỗi nào.

Thời điểm ấy, thi vào trường phải trải qua ba vòng. Tôi qua được vòng đầu tiên là nhờ được một bạn ở gần nhà là sinh viên trong trường giúp sức. Tôi đã hẹn với bạn đó là tới vòng sau thì tiếp tục diễn tiểu phẩm cùng nhau vì vòng hai là diễn tiểu phẩm.

Ai ngờ đâu lúc chuẩn bị vào vòng hai thì tôi không tìm thấy bạn đó đâu nữa, không thể liên lạc được. Không biết vì lí do gì mà bạn đó lại không đến trường ngày hôm đó.

Tôi đành phải lên nói thẳng với các thầy cô chấm thi là em không có tiểu phẩm. Thầy Đoàn Bá cũng tạo điều kiện, đưa cho tôi một tiểu phẩm bi kịch là tình huống đứa con đi mua thuốc về cho mẹ thì thấy mẹ qua đời.

Theo tâm lý thường thấy của một đứa con như vậy thì phải khóc. Ai ngờ đâu tôi khóc thì khán giả ngồi dưới lại cười. Tôi khóc càng lớn thì khán giả càng cười, tôi khóc ré lên khán giả cười lớn hơn.

Tôi nghĩ mình diễn bi mà khán giả cười là xong rồi, chắc sẽ trượt nên đi về. Nhà tôi ở đường Nguyễn Đình Chiểu nên tôi đi bộ về nhà. Tôi vừa đi về nhà vừa khóc nức nở, khóc quá trời khóc vì nghĩ ước mơ sụp đổ rồi.

Ai ngờ một tháng sau tôi nhận được thư báo trúng tuyển trường Sân khấu, tôi vui mừng la lên quá trời".