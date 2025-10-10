Nam NSƯT 59 tuổi khiến đàn em sợ hãi vì một thái độ

Mới đây, chương trình Hẹn cuối tuần đã lên sóng với khách mời là NSƯT Hữu Châu. Mở đầu chương trình, MC Tùng Leo của Đài truyền hình HTV bày tỏ: “Tôi không hiểu sao cứ gặp nghệ sĩ Hữu Châu ở ngoài là lại thấy sợ hãi. Dù anh Hữu Châu lên sân khấu diễn tôi thấy rất vui nhưng cứ gặp ở ngoài là sợ.

MC Tùng Leo

Nhiều lần tôi đi vào hậu trường sân khấu để chào các anh chị nghệ sĩ thì cứ thấy anh Hữu Châu là cảm thấy sợ. Lúc nào tôi cũng sợ anh Hữu Châu, cảm giác như anh toát ra vẻ của một ông thầy khó tính, nghiêm khắc, dữ dằn. Tôi không biết anh Hữu Châu đi dạy có dữ không?”.

NSƯT Hữu Châu đáp lại: “Đúng, tôi đi dạy dữ lắm. Cái nghề này là phải thế thì học trò mới rèn luyện được. Nhưng dữ là bên ngoài thôi chứ bên trong là một tình thương tôi dành cho học trò”.

Tiếp đó, nghệ sĩ Hữu Châu chia sẻ về tuổi thơ của mình: “Hồi bé tôi sống như một công tử. Gia tộc tôi là một trong Ngũ đại gia của cải lương Nam Bộ. Chỉ cần nói tới cái tên của nghệ sĩ Thanh Nga thôi, mọi người đều biết gia tộc tôi như thế nào.

Hữu Châu

Thực sự hồi tôi còn nhỏ là hoàng kim của cải lương. Gần 30 năm gia tộc tôi ở trên đỉnh cao hoàng kim vào thập niên 50, 60, 70. Tôi đi học ở trường xịn, có xe hơi đưa đón mỗi ngày. Tôi còn có vú nuôi riêng, được cưng chiều, sung sướng lắm. Vì vậy, nói tôi là một công tử ngày đó là đúng”.

Nghệ sĩ Ưu tú Hữu Châu là một trong những tên tuổi gạo cội, được kính trọng của làng sân khấu kịch và điện ảnh Việt Nam.

Sinh năm 1966, ông xuất thân từ một gia tộc nghệ thuật danh tiếng tại Sài Gòn, là cháu nội của bầu Thơ (chủ đoàn cải lương Thanh Minh - Thanh Nga), cháu gọi cố nghệ sĩ Thanh Nga là cô ruột, và là anh trai của cố nghệ sĩ Hữu Lộc.

Con đường nghệ thuật của ông được định sẵn, nhưng cuộc đời ông lại trải qua nhiều biến cố lớn, từ một "công tử nhà giàu" rơi vào cảnh nghèo khó sau khi nhiều người thân trong gia đình lần lượt qua đời.

Vượt qua thăng trầm, NSƯT Hữu Châu khẳng định tài năng và vị thế của mình. Ông nổi tiếng với những vai diễn đa dạng trên sân khấu kịch, đặc biệt là tại sân khấu IDECAF, nơi ông và NSƯT Thành Lộc được xem là "cặp bài trùng" ăn ý.

Ông thành công ở cả các vai chính kịch đòi hỏi chiều sâu tâm lý như Nguyễn Trãi trong vở Bí mật vườn Lệ Chi, đến các vai hài, vai diễn dành cho thiếu nhi trong chuỗi chương trình Ngày xửa ngày xưa.