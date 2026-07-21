Nam NSƯT 45 tuổi sở hữu biệt thự Hà Thành đẹp như khách sạn 5, giờ lại tậu thêm cơ ngơi mới ai cũng xuýt xoa

Khối BĐS nhà đất của nam nghệ sĩ này gây ấn tượng với diện tích rộng rãi cùng thiết kế sang trọng, hiện đại.

NSƯT Việt Anh sinh năm 1981, là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình Việt qua hàng loạt vai diễn ấn tượng trong các bộ phim như Chạy án, Người phán xử, Sinh tử, Hướng dương ngược nắng... Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, nam nghệ sĩ còn được biết đến là một "tay chơi" bất động sản khi sở hữu nhiều cơ ngơi bề thế. Nhắc đến khối tài sản nhà đất của Việt Anh, nhiều người lập tức nhớ đến căn biệt thự hai mặt tiền sang trọng tại Hà Nội, cùng căn biệt thự cao cấp mới đây anh và bạn gái Quỳnh Nga cùng sở hữu.

Căn biệt thự chung của Việt Anh và Quỳnh Nga

Mới đây, NSƯT Việt Anh đã chia sẻ đoạn video hé lộ căn biệt thự đầu tiên anh và bạn gái Quỳnh Nga cùng mua. Tọa lạc trong một khu biệt thự liền kề cao cấp tại Hà Nội, ngôi nhà gây ấn tượng với thiết kế sang trọng, quy mô lên tới 5 tầng. Ở thời điểm hiện tại, công trình vẫn đang trong quá trình thi công, mới chỉ hoàn thiện phần thô. Diện mạo bên ngoài gây ấn tượng với gam màu trắng - ghi chủ đạo, mang đến cảm giác thanh lịch và sang trọng. Mặt tiền rộng rãi kết hợp hệ ban công thoáng ở mỗi tầng, trong đó lan can được thiết kế theo những phong cách khác nhau, tạo điểm nhấn độc đáo và tăng tính thẩm mỹ cho tổng thể ngôi nhà. Theo chia sẻ của nam nghệ sĩ, cặp đôi sẽ cố gắng hoàn thiện sớm để có thể dọn về tổ ấm mới vào đầu năm 2027.

Căn biệt thự "Full House" đẹp như khách sạn 5 sao

Tiếp tục là một cơ ngơi khác tại Hà Nội, NSƯT Việt Anh sở hữu căn biệt thự bề thế nằm trên khu "đất vàng" với hai mặt tiền đắc địa. Nam nghệ sĩ đặt tên cho tổ ấm này là "Full House". Biệt thự được thiết kế theo phong cách hoàng gia châu Âu sang trọng, nổi bật với khuôn viên rộng rãi, sân vườn xanh mát, bể bơi riêng và khu BBQ ngoài trời.

Không chỉ gây ấn tượng bởi diện tích rộng lớn, căn biệt thự còn được chăm chút tỉ mỉ trong từng chi tiết. Từ kiến trúc ngoại thất đến nội thất bên trong đều được nam nghệ sĩ lựa chọn và đầu tư kỹ lưỡng, tạo nên một không gian sống sang trọng, đẳng cấp và mang đậm dấu ấn cá nhân. Bên trong nhà được thiết kế tinh tế với vẻ đẹp sang trọng knhư khách sạn 5 sao. Tông màu ghi - trắng chủ đạo kết hợp cùng hệ thống cửa kính lớn giúp không gian trở nên hiện đại, rộng thoáng và tràn ngập ánh sáng tự nhiên.