Nam NSND cả nước biết mặt: U70 vừa kết hôn với vợ 2 gợi cảm, kém 36 tuổi là ai?

Câu hỏi 1/5 Nam NSND vừa xác nhận kết hôn với bạn gái kém 36 tuổi Chân Chân là ai? A NSND Quốc Khánh Sai B NSND Trung Anh Sai C NSND Việt Anh Đúng D NSND Công Lý Sai Đáp án

Đáp án đúng: C. NSND Việt Anh Giải thích: NSND Việt Anh vừa xác nhận với Tiền Phong, ông đã kết hôn với vợ 9X. Chân Chân kém Việt Anh 36 tuổi, sở hữu vóc dáng gợi cảm. Mối quan hệ của cặp đôi bắt đầu được công chúng chú ý từ năm 2024 khi những hình ảnh thân mật của họ lan truyền trên mạng xã hội. Ban đầu, Việt Anh phủ nhận, giải thích rằng Chân Chân chỉ là bạn của học trò. Tuy nhiên, cuối năm 2024, ông đã công khai thừa nhận tình cảm của mình. NSND Việt Anh và vợ 9X Nghệ sĩ Việt Anh kể, ông và Chân Chân tình cờ gặp gỡ khi cùng tham gia MV của một nam ca sĩ. Lúc ấy, nam nghệ sĩ đóng một vai nhỏ, còn bạn gái ông quản lý dự án. Khi nhìn cách Chân Chân chăm sóc, quan tâm đến người khác, NSND Việt Anh thấy có cảm tình, rồi tình yêu dần đơm hoa. Về phía mình, Chân Chân cũng cảm mến nghệ sĩ Việt Anh vì ông vô tư giúp đỡ nghệ sĩ vô danh. Cứ thế, cả hai đến với nhau một cách tự nhiên, như "duyên trời định". « Quay lại Xem tiếp »

Câu hỏi 2/5 Tên thật của NSND Việt Anh là gì? A Nguyễn Văn Liêm Đúng B Lê Văn Anh Sai C Trần Việt Anh Sai D Bùi Văn Việt Sai Đáp án

Đáp án đúng: A. Nguyễn Văn Liêm Giải thích: NSND Việt Anh là nghệ danh quen thuộc mà công chúng sử dụng để gọi ông. Tuy nhiên, tên thật trên giấy tờ của nam nghệ sĩ là Nguyễn Văn Liêm. Ông sinh năm 1958 tại TP.HCM. Xuất thân là một diễn viên sân khấu kịch, ông nhanh chóng khẳng định tài năng và trở thành gương mặt trụ cột của nhiều sân khấu lớn. Sau đó, NSND Việt Anh lấn sân sang lĩnh vực truyền hình và điện ảnh, nơi ông tiếp tục gặt hái thành công với khả năng hóa thân đa dạng vào các loại vai, từ chính diện đến phản diện, từ bi kịch đến hài kịch. « Quay lại Xem tiếp »

Câu hỏi 3/5 NSND Việt Anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào năm nào? A Năm 2011 Sai B Năm 2019 Đúng C Năm 2023 Sai D Năm 2015 Sai Đáp án

Đáp án đúng: B. Năm 2019 Giải thích: NSND Việt Anh sinh năm 1958 và là nghệ sĩ gạo cội của lĩnh vực sân khấu phía Nam. Ông ghi dấu tên tuổi qua hàng trăm vai diễn trong những bộ phim đình đám như Mùi ngò gai, Gia đình là số một, Gia đình phép thuật hay những vở diễn ấn tượng trên sân khấu như Lôi vũ, Dạ cổ hoài lang... Ở thời hoàng kim, nghệ sĩ Việt Anh đắt show đến mức vào những ngày Tết, ông diễn tới 11 suất mỗi ngày, từ 10 giờ sáng đến 12h đêm. Trong suốt hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, ông cũng gặt hái được nhiều thành tựu lớn, nhiều giải thưởng giá trị. NSND Việt Anh đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2019. Danh hiệu cao quý này là sự công nhận chính thức của Nhà nước về những đóng góp to lớn và không ngừng nghỉ của ông cho nền văn hóa, nghệ thuật Việt Nam. « Quay lại Xem tiếp »

Câu hỏi 4/5 Tháng 7/2025, mạng xã hội xôn xao khi NSND Việt Anh được bạn gái cầu hôn nhân dịp sinh nhật ông. Nơi diễn ra màn cầu hôn lãng mạn này là ở đâu? A TP.HCM Sai B Hà Nội Sai C Huế Đúng D Đà Lạt Sai Đáp án

Đáp án đúng: C. Huế Giải thích: Tháng 7/2025, mạng xã hội xôn xao trước clip ngắn ghi lại khoảnh khắc NSND Việt Anh được bạn gái cầu hôn trong một buổi tiệc thân mật. Trong clip, Việt Anh và bạn gái đang ngồi thuyền du ngoạn, ngắm cảnh đẹp về đêm trên sông Hương (Huế), thì các học trò bất ngờ mang bánh kem, mừng sinh nhật muộn của thầy. NSND Việt Anh được bạn gái cầu hôn vào tháng 7 năm nay Ngay sau đó, bạn gái Chân Chân đã tặng NSND Việt Anh một món quà. Mở hộp ra, Việt Anh bất ngờ trước tấm thiệp và cặp nhẫn bên trong. Ông không giấu nổi nụ cười và thốt lên: "Biết là quà gì rồi. Nhẫn cầu hôn chứ gì". Cả hai sau đó lồng nhẫn vào tay nhau, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chuyện tình của cặp đôi. Trước khi đến với Chân Chân, NSND Việt Anh từng trải qua 1 lần hôn nhân tan vỡ. Ông sống cô độc 17 năm cho đến khi tái hôn lần 2. « Quay lại Xem tiếp »

Câu hỏi 5/5 Công việc hiện tại của vợ NSND Việt Anh chủ yếu là gì? A Đóng phim và làm người mẫu Sai B Làm quản lý cho chồng và kinh doanh ẩm thực Đúng C Chăm sóc gia đình và nội trợ Sai D Mở công ty tổ chức sự kiện Sai Đáp án