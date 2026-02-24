Nam NSND 87 tuổi từ chối vào viện dưỡng lão: "Nói tới là tôi chịu không nổi"

Vừa qua, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã tới thăm hỏi, chúc Tết NSND Hùng Minh. NSND Hùng Minh hiện đã 87 tuổi và mắc nhiều bệnh nhưng vẫn minh mẫn. Cuộc sống của ông hiện tại khá khó khăn, phải ở nhà thuê và sống nhờ tiền của bạn bè, các mạnh thường quân.

NSND Hùng Minh

Nam nghệ sĩ tỏ ra lo lắng vì không còn tiền đóng tiền trọ, không biết bao giờ sẽ bị đuổi ra đường.

Ông cũng cho biết, bản thân ông được sắp xếp một suất để vào Viện dưỡng lão nghệ sĩ ở Thị Nghè TP.HCM. Tuy nhiên, NSND Hùng Minh từ chối vì ông vẫn còn vợ. Nếu ông vào Viện dưỡng lão nghệ sĩ thì vợ ông sẽ không biết ở đâu.

Ông cho biết, trước đó vẫn có mạnh thường quân giúp tiền nhà trọ nhưng sắp tới khả năng cao sẽ không còn nữa.

Ông nói: "Tôi cũng được Nhà nước quan tâm, cho tôi vào viện dưỡng lão ở, lo cho tôi hết. Nhưng tôi không dám nhận vì có mình tôi vào vì tôi vào thì vợ con tôi ở đâu.

Vợ tôi ở ngoài cũng không đi làm, không có công việc gì, rồi tiền đâu bà ấy mướn nhà trọ. Tôi lo cho bà ấy không cũng chết sớm rồi. Thế là vợ chồng tôi mới ở đây chứ không phải tôi ỷ y rằng có người giúp tiền trọ thì cứ ở đây.

Thực ra tiền trọ 5, 6 triệu một tháng với chúng tôi là số tiền lớn nhưng với người ta lại là khoản tiền nhỏ khi họ làm ăn được. Tuy nhiên, bây giờ kinh tế khó khăn họ không làm ăn được thì đó lại thành số tiền lớn, chúng tôi phải chấp nhận nếu họ không hỗ trợ được tiền nhà nữa.

Tôi vẫn cầu mong cho vợ chồng họ làm ăn được. Dù sao họ cũng quá tốt rồi. Tôi đội ơn vợ chồng họ đến tận cuối cuộc đời tôi nằm xuống. Làm gì có ai tốt như họ, giúp tôi tới 4, 5 năm trời. Nói tới là tôi chịu không nổi".

NSND Hùng Minh là một gương mặt gạo cội của sân khấu cải lương Nam Bộ, được biết đến rộng rãi qua những vai kép độc và kép mùi có chiều sâu tâm lý tại các đoàn hát danh tiếng như Thanh Minh - Thanh Nga.