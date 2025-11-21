Nam nhạc sĩ nghèo khổ qua đời, Bảo Yến mua xe Honda trả ơn

Vừa qua, tại chương trình Bước chân dĩ vãng, danh ca Bảo Yến đã kể lại kỷ niệm với cố nhạc sĩ Hoàng Phương, người đã sáng tác các ca khúc trong băng nhạc Gò Công đem lại tên tuổi rực rỡ, tạo cú chuyển mình mạnh mẽ cho cô bước từ Rock, nhạc ngoại sang Bolero.

Bảo Yến

Theo nữ danh ca, vào năm 1986, nhạc sĩ Hoàng Phương đến nhà vợ chồng cô bảo rằng mới làm ăn thắng được 60 cây vàng, nên muốn mời cô hát các ca khúc trong băng nhạc Gò Công, còn Quốc Dũng phối khí. Thu âm xong, nhạc sĩ Hoàng Phương thích quá còn thưởng thêm tiền cho Quốc Dũng.

Tuy nhiên, cuốn băng để trên bàn thờ Phật bị một người bạn vào nhà lấy cắp, đem ra chợ trời sao in băng đĩa lậu trước khi phát hành, nên vợ chồng Bảo Yến không thu về được đồng nào. Nhưng nhờ đó mà băng nhạc Gò Công lan khắp cả nước, lan sang cả Mỹ và đem lại tên tuổi đình đám cho Bảo Yến.

Nữ danh ca chia sẻ: "Vì nhớ cái ơn đó của anh Hoàng Phương nên sau khi anh Hoàng Phương mất, tôi có mua một chiếc xe máy Honda tặng cho con anh, để cháu có xe chạy xe ôm, đưa đón học sinh.

Vợ anh Hoàng Phương nghèo lắm. Tôi mua chiếc xe Honda xong gửi xuống tận Gò Công để tặng vợ và con anh ấy. Cũng nhờ cuốn băng Gò Công mà tôi nổi tiếng".

Băng Nhạc Gò Công thực chất là tên gọi thân thương mà người mộ điệu đặt cho các album ca nhạc trữ tình gắn liền với giọng ca Bảo Yến và nhạc sĩ Hoàng Phương vào những năm 80.

Vợ con nhạc sĩ Hoàng Phương

Các băng cassette này, đặc biệt là những bản hit như Thương một người ở xa hay Mẹ Gò Công, đã được phát hành rộng rãi và cực kỳ thành công. Sở dĩ có tên gọi này là vì nhạc sĩ Hoàng Phương là người con của Gò Công (nay thuộc Tiền Giang cũ) và ông đã sáng tác nhiều ca khúc chất chứa tình cảm sâu nặng với quê hương này. Giọng ca ma mị, thổn thức của Bảo Yến kết hợp với ca từ trữ tình, mộc mạc đã tạo nên một hiện tượng.

Những cuộn băng này không chỉ là âm nhạc mà còn là biểu tượng văn hóa hoài niệm, đại diện cho thời kỳ cassette vàng son. Cho đến ngày nay, nhắc đến Băng Nhạc Gò Công là nhắc đến một kỷ niệm đẹp khó quên trong lịch sử tân nhạc Việt Nam.

Về cuối đời, cuộc sống mỗi ngày khó khăn, nhạc sĩ Hoàng Phương lên Sài Gòn tìm đến các trung tâm băng nhạc để kiếm sống nhưng cũng không vực dậy kinh tế.

Những năm cuối đời, người ta thường thấy hình ảnh nhạc sĩ Hoàng Phương trong tình trạng thất chí, suy sụp, hay uống rượu và một mình đi lang thang trên bãi biển.

Cuộc sống của ông ngày càng cơ cực và trú ngụ cùng vợ trong một căn nhà vách nứa rất đơn sơ, bên trong hầu như không có gì đáng giá. Ông qua đời năm 2002 trong của nghèo khó.