Nam nhạc sĩ 44 tuổi: "Tôi thương các bạn như con"

Mới đây, chương trình Đấu trường ngôi sao đã lên sóng với sự tham gia của nhạc sĩ Sỹ Luân, ca sĩ Đoan Trang, ca sĩ Quốc Đại trong vai trò huấn luyện viên.



Sỹ Luân

Mở đầu chương trình, MC Đình Toàn nhấn mạnh: "Đây là một đêm thi quan trọng, căng thẳng, gay go, ai cũng sợ hãi, lo lắng".

Đoan Trang bày tỏ: "Tôi biết các em luôn tự tin và cố gắng hết sức, để có thể bước vào vòng chung kết, không chỉ để giành chiến thắng mà còn là cơ hội mang đến một tiết mục hay cho chương trình năm nay".

Quốc Đại nhìn nhận: "Đối với các bạn đã bước đến vòng này, mỗi bạn đều có sở trường và sở đoản riêng, chỉ cần các bạn tin vào bản thân, vượt lên chính mình".

Trong khi đó, Sỹ Luân lại bày tỏ sự gắn bó với các thí sinh: "Với tôi, các bạn không chỉ là học trò mà còn là gia đình. Tôi thương các bạn như con. Tôi không ra đề khó để làm khó các bạn. Dù thời gian không dài, nhưng tôi cảm nhận được hy vọng các em đặt vào cuộc thi này, một bệ phóng thực sự cho sự nghiệp âm nhạc". Lời nói này của Sỹ Luân khiến các thí sinh nghẹn ngào.

Ben Hoàng Quân

Màn song ca Chân ái qua giọng hát của Trương Đăng Châu và Poppy Nhật Liêm đến từ đội Đoan Trang mang đến một làn gió mới cho đêm thi. Sự kết hợp giữa chất giọng dày, nội lực của Trương Đăng Châu và phong cách trình diễn mềm mại, tinh tế của Poppy Nhật Liêm tạo nên một phiên bản Chân ái đầy mới mẻ, đúng tinh thần sáng tạo mà Đoan Trang luôn theo đuổi trong đội hình của mình.

Đội Quốc Đại mang đến màn kết hợp giữa hai thí sinh Châu Kim Anh và Kim Thạch với mashup Đất nước và Ngẫu hứng ru con. Hai ca khúc mang đậm tinh thần dân tộc và hơi thở truyền thống được tái hiện bằng một bản phối hoàn toàn mới, vừa sâu lắng vừa đầy nội lực. Giọng ca dày, truyền cảm của Kim Thạch kết hợp cùng sự mềm mại, tinh tế của Châu Kim Anh tạo nên một tổng thể hài hòa, lắng đọng.

Đội Sỹ Luân lại khiến cả trường quay bùng nổ với phần song ca Cả một trời thương nhớ của SingK và con trai nuôi Hoài Linh là Ben Hoàng Quân. Dưới sự dẫn dắt của Sỹ Luân, cả hai thí sinh không chỉ làm chủ sân khấu mà còn kể chuyện bằng âm nhạc một cách đầy tinh tế và thuyết phục.